La despedida de Ismael Casas del Málaga CF: "Siempre seré un boquerón más"

Ismael Casas envió a través de las redes sociales una emotiva carta de despedida tras confirmar su salida del Málaga CF y convertirse en nuevo fichaje del AEK Larnaca chipriota: "Hola, malagueños. No sé por dónde empezar esta carta de despedida. Un momento que no pensé que fuera a llegar nunca. Llegué al Málaga siendo un niño y hoy en día soy quien soy gracias a vosotros. En estos nueve años en el club he vivido momentos muy felices y otros no tan buenos, pero de todo ello he aprendido a no rendirme y dar siempre lo mejor de mí".

"Sé que no ha sido la temporada que esperábamos, pero siempre he dado el máximo por este club y este ciudad. La afición del Málaga CF no merece otra cosa. Dejarse la vida en cada partido, en cada entrenamiento. No me quiero marchar sin agradecer a todo el mundo que me ha acompañado en esta aventura. Bendita aventura y qué feliz me habéis hecho. Gracias a mis compañeros, cuerpos técnicos y entrenadores, a los trabajadores del club, y un agradecimiento especial a toda la afición del Málaga CF. Gracias de corazón", continuó.

"Siento que ha llegado el momento de afrontar nuevos retos y seguir creciendo como persona y como futbolista. Es muy difícil dejar un sitio que sientes como tu casa, pero siento que es lo que tengo que hacer. Desde hoy y para siempre, seré un boquerón más", remató.