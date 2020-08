Luis Hernández: "El Málaga está por encima de todo"

Luis Hernández es uno de los jugadores importantes del Málaga, como también es de los mejor pagados del equipo. Tiene contrato hasta 2024 y asegura que quiere cumplirlo, pero conoce la situación del club y sabe que todo el mundo va a tener que realizar un esfuerzo.

"Yo siempre lo he dicho, tengo cuatro años de contrato en el club y estoy encantado aquí. Málaga es mi casa, ya no sólo en mis últimas declaraciones sino desde el primer día. Ojalá pueda cumplir el contrato. Está claro que estamos en una situación delicada, todos lo sabemos. Esperemos que en estas semanas vayan avanzando cosas, que seguro que va a ir mejorando la situación. Con el trabajo de las personas que están al frente se va a ir levantando la mano. Estoy encantado, Málaga es mi casa y ojalá pueda seguir aquí", declaró en una entrevista concedida a SER Deportivos Málaga.

Manolo Gaspar está hablando con los jugadores, pero Luis Hernández despeja: "No sé las conversaciones del club con otros compañeros, puedo responder de mí. Ha hablado conmigo y la situación del club no es la que todos deseamos, no sólo de esta temporada sino que venimos arrastrando una línea peligrosa. Es un club atípico en el futbol profesional, intervenido y LaLiga está muy encima. Se están tomando medidas que quizá se tenían que haber tomado anteriormente de manera menos drástica. Se están haciendo en una línea clara y en ese camino esperemos que LaLiga sea más permisiva. Tampoco se puede pasar del blanco al negro de la noche a la mañana. Las cuestiones personales no me gustan comentarlas. Esta plantilla, no sólo este año, siempre ha estado para ayudar al club en muchas situaciones. Vamos a ver lo que la plantilla puede hacer para ayudar, pero más allá de todo eso, el Málaga está por encima de todo y es el club el que tiene que marcar una línea a seguir. Lo que nos ilusiona a todos los malaguistas es que haya un proyecto interesante para poder volver a Primera".

Acerca de posibles denuncias por parte de los jugadores, siguió ejerciendo de defensa: "Son situaciones hipotéticas que no se están barajando. Soy objetivo, positivo y creo que se va a poder conseguir una mejor situación. Está claro que habrá una reestructuración, habrá compañeros que ahora estén y que no van a estar al principio de temporada. Somos plenamente conscientes de la situación y vamos a tratar de echar una mano a que el club pueda salir adelante".

Lo mismo al hablar de una posible rebaja salarial: "Estamos hablando de situaciones hipotéticas, hay mucha incertidumbre en el aire. No están las cosas claras por parte del club ni de LaLiga y cada día van a ir sucediendo cosas. Nosotros somos plenamente conscientes de que debe haber una reestructuración en el club, pero como en el resto de equipos está sucediendo. Cada futbolista tendrá que tomar la decisión de forma individual y debe ser totalmente respetable. Hay una persona, una familia y tendrá que tomar una decisión personal".

Balance temporada 19/20

"Cuando hay un grupo de jugadores que se unen en la adversidad se consiguen los objetivos. Ha sido una temporada muy dura para todo el malaguismo pero sobre todo desde dentro ha sido complicado competir en las condiciones que hemos competido. Luego después del coronavirus salimos muy perjudicados, ha habido lesiones, convocatorias con 10 fichas profesionales. El resumen es ese, cuando hay un grupo de jugadores comprometido con un cuerpo técnico que rema en la misma situación se es capaz de conseguir los objetivos".

Lesión

"Estoy recuperado, he aprovechado para curar todo. Han sido muchos partidos los que me he perdido. Las situaciones que se dan cuando juegas miércoles y domingo, y con la situación que estaba el equipo, seguramente tomamos decisiones que en una circunstancia normal… hay que analizarlo en el contexto. Tomamos la decisión de jugar ese partido porque pensamos que era lo mejor. Gracias al trabajo de todos conseguimos salvar la temporada, hubo momentos que estuvo muy cuesta arriba".

Vuelta

"De uno en uno, sin tener contacto con los compañeros y a la espera de los resultados para volver a entrenar. Las medidas de LaLiga son estrictas, creo que son medidas totalmente necesarias para garantizar la competición. El final de la temporada no se puede volver a repetir si queremos tener una liga seria. Los protocolos deben estar acorde a lo que representa LaLiga. Vamos a ver cómo van avanzando estas primeras semanas"