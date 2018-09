Luis Hernández: “Mi renovación está hecha, lo sabéis”

Luis Hernández compareció ante los medios este mediodía. Sobre su renovación no respondió directamente, tampoco había necesidad de dejarlo claro: “Mi renovación está hecha y lo sabéis. Los medios han estado haciéndose eco”.

El domingo a las 16:00 será el próximo encuentro del Málaga en Liga. En la séptima jornada se enfrentará al Rayo Majadahonda, recién ascendido: “Va a ser complicado. Es una categoría en la que es difícil ganar partidos y lo estamos viendo en cada jornada. Es un equipo que viene con mucha ilusión de jugar en un campo como La Rosaleda y que nos pondrá las cosas difíciles. Nosotros trataremos de hacerlo bien y estar al nivel que hemos estado en estas jornadas. Si lo hacemos, seguro que sacaremos los tres puntos”.

Atrás queda la derrota ante Las Palmas: “Todas las derrotas duelen. Lo que está claro es que si tenemos que perder, ojalá sea de esa manera porque el equipo compitió en todo momento, manteniendo el nivel similar a las pasadas jornadas. Además creo que tuvimos ocasión para ponernos por delante. Hemos hecho lectura de ese partido y nos quedamos con lo positivo”.Sobre el horario del partido y a la temperatura que hace en Málaga esta semana, el defensa blanquiazul no pone excusa. “Es algo que no puedo controlar. No decido yo los horarios así que no me lo planteo”, declaró.

Por último, sobre el rendimiento del equipo en comparación con la temporada pasada, Hernández afirmó que “ninguno de los que estuvimos aquí la pasada temporada puede estar contento con el rendimiento. Pero ahora estamos en una nueva temporada en la que el nivel del equipo es muy bueno”.