Luis Muñoz, Escassi y un matiz táctico clave

La llegada de Luis Muñoz en el 2-0, alguna más a lo largo del partido, recordó a la versión exuberante del malagueño del tramo final de temporada. No se ha visto con tanta continuidad este año, pero ante el Rayo Vallecano hizo un partidazo. Sergio Pellicer explicaba los ajustes tácticos y la amplitud de registros que ahora hay con más profesionales a su disposición.

"Este dibujo no hemos podido hacerlo más porque no hemos tenido 18 profesionales, ahora sólo Cristian estuvo de baja. Con Escassi ahí en el centro del campo, pensamos que Luis podía presionar más alto y liberando a él con Jozabed para que estuvieran más sueltos", admitía Pellicer sobre el cambio táctico realizado: "No es día para individualizar. El jueves fue un entrenamiento brutal de todo el equipo. Si el compañero no trabaja, uno es peor. Aquí trabaja más el compañero. Llevamos esa línea en los últimos partidos y esta vez salió un gran resultado".

"Hemos podido contar con más jugadores en estado de forma bueno y eso nos permite que Escassi aparezca en el centro del campo, con ese 4-1-2-3 o 4-3-3. Da consistencia, equilibrio, cuando tiene que hacer coberturas a los centrales, las hace perfectas. Alberto estaba reventado, lo decían los datos físicos, pero ahí estaba siempre y ahora está mejor. Ahora hay que dar continuidad a esto con la máxima humildad".