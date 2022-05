Luis Muñoz, Dani Lorenzo, Brandon y otros nombres propios de Guede

Además de su valoración acerca del mercado de fichajes y la planificación, Pablo Guede también explicó algunos casos particulares de jugadores del Málaga CF: Luis Muñoz, Vadillo, Brandon Thomas, Dani Lorenzo... "Volvió y es normal ese bajón. Si lo llevo de nuevo, es estar forzando un umbral que no correspondería. Es normal que venga con dolores y no quiero agudizar eso, que sus vacaciones sean más cortas. Lo que hizo fue impresionante, de no estar y jugar haciendo ese esfuerzo… Es mejor que empiece antes para que comience la pretemporada de mejor manera, pero no tiene ningún problema", dijo Guede de Luis Muñoz y añadió sobre los tocados: "No voy a llevar a Vadillo, un problemita de salud que no es complicado pero no lo voy a llevar".

Lo que dijo sobre Dani Lorenzo hace pensar que si sigue por esta línea, el canterano va a seguir estando en el primer equipo y con un rol protagonista: "Es un jugador, un pibe de la cantera, que creo que rindió de una manera extraordinaria en el momento más álgido de presión de la temporada”.

Sobre el futuro de Brandon Thomas, que termina contrato y tuvo recientemente una charla extensa con Guede, balones fuera: “No me voy a expresar sobre los jugadores si me gustaría o no me gustaría porque tengo que hablarlo con Manolo. No corresponde”.