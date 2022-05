Guede explica su papel en los fichajes del Málaga CF

Pablo Guede atendió a los medios de comunicación antes del partido entre el Lugo y el Málaga CF del Anxo Carro. Pero el argentino tuvo que responder a más preguntas relacionadas con el futuro y la planificación que estrictamente deportivas. Lo natural con el equipo salvado y antes de afrontar la jornada 42 de LaLiga SmartBank.

“Hay que ir a Lugo a ganar. Si ganamos podemos subir dos posiciones, entiendo que se diga que es intrascendente, pero cuando hay una pelota de por medio se sale a ganar. A partir de las 22:00 ó 23:00 empezaremos a pensar en la temporada que viene. Todo tiene su tiempo, su momento. Es el momento de competir contra el Lugo de la manera que nos toca. Yo quiero ganar y si se puede subir dos posiciones, mejor. Desde el sábado veremos. Hay tiempo para planificar", comenzó Guede.

”Mucho que analizar, muchas cosas y sacar un montón de conclusiones que habrá que plasmarlas desde el sábado en un papel. Más contento, claro, porque el tema de haberte salvado es una alegría tremenda y la forma en que nos salvamos no la podemos cambiar. A medida que vas bajando las revoluciones ves las cosas como realmente son, se nos firmó para un objetivo y se cumplió”, continuó.

El entrenador blanquiazul pone mesura: “Depende cómo lo veas o a qué se llame revolución, tenemos muchos cedidos y otros que acaban. Revolución sería tener 22 fichas y echar a 23, no es el momento todavía, me tengo que sentar a hablar con Manolo tranquilamente. Aproveché esta semana para ir adelantando cosas que son más mías, de entrenador. A partir del sábado cuando me siente y tomemos decisiones y se le comunicará a los que se lo tengamos que comunicar”.

Su rol será fuerte dentro de la planificación, donde todo se seguirá haciendo de forma consensuada: “Lo dije un día y lo repito. Yo no quiero ni voy a tener decisión en los fichajes, no vine a pedirle nada al club. Tengo una idea del camino que nos tracemos. Yo no trazo la idea, yo no trazo nada. No quiero tomar fuerza de nada, yo soy entrenador y entreno lo que me pongan. Que no damos con un futbolista determinado y puedo ayudar, ayudaré. No me meto en nada, lo mío es el campo y el juego. Si quiero jugar con siete centrales y no me los pueden traer jugaré con los que me traigan. Cumplir objetivos. Nunca voy a pedir ningún futbolista. Guede no quiere a nadie”.

Partido en Lugo

“Algo innegociable es el amor propio, cuando estás dentro de la cancha… Eso no se negocia. Quiero ver a alguno a quien quizás no le di la oportunidad que en día a día se iba a ganando. Que sea un partido como tiene que ser, salir a por los tres puntos y competir de la mejor manera. No tengo dudas de que va a ser así . Me llevaría un chasco muy grande si los jugadores que entren no lo dejan todo, me chocaría mucho. Espero un Málaga agresivo, competitivo y que ejecute el plan de partido”.

¿Lectura positiva del sábado pasado?

"Siempre de una derrota dolorosa se aprende más que de una victgoria de casualidad. Está en cada uno analizar las cosas que hicieron mal, pero hubo más cosas positivas que nos tienen que servir para aprender. En la semana estuvimos muy dolidos, el duelo duró más de lo habitual. Jodidos y como todos, van pasando las horas y llega mañana y ya tienes ganas de jugar. Es así, el fútbol no te da para mucho más. Se sintió más que otras semanas”.