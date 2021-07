Luis Muñoz: "Tengo un año más de contrato y quiero seguir en el Málaga CF"

Luis Muñoz está preparándose para el inicio de la pretemporada. Así lo ha dejado ver en alguna que otra ocasión en sus redes, con sesiones de entrenamientos con un preparador y mucho gimnasio. El capitán blanquiazul fue protagonista en los micrófonos de Ser Deportivos donde relató las ganas por empezar de nuevo: "¿Vacaciones? He estado con amigos, familiares, he viajado con mi mujer. Desconectar para empezar con las máximas ganas y disfrutar este año. He estado entrenando en un centro personal y estoy muy bien de forma. Nunca se sabe lo que puede pasar, tengo muchas ganas de empezar este año, de poder empezar, de tener un buen grupo y conseguir cosas buenas. No he tenido contacto con José Alberto, pero ya hablaremos estos días".

Fue cuestionado el malagueño por posibles ofertas, que descartó con rapidez: "Yo tengo un año más de contrato y quiero seguir. Se lo he transmitido a mi representante, mi idea es seguir aquí". Eso sí, no aseguró que estén negociando una posible renovación: "Para prolongar contrato no sé, eso lo lleva mi representante. Yo me centro en comenzar con el grupo. Es un sueño jugar en casa, otros no lo han vivido lo que es La Rosaleda llena. Que los compañeros sepan lo que es el estadio lleno y empujando". Concretamente se le cuestionó por un posible interés del Levante, del que hace oídos sordos: "Eso son cosas de mi repre, estoy ajeno a esos comentarios. Estoy centrado en empezar y no descentrarme en escuchar comentarios".

"La verdad es que con muchas ganas de empezar y mira qué casualidad que empecemos el primer partido con el Mirandés de José Alberto y Javi", comentaba Luis Muñoz sobre el calendario y el debut en casa: "Tengo ganas de empezar, de ver la Rosaleda llena y empezar. Después viene el Ibiza tengo un compañero que jugué con él en el Córdoba, Javi Lara. Kellyan echó allí el año".

Ya con la pretemporada en mente, el centrocampista malagueño apunta ya a comenzar cuanto antes para ir engrasando al grupo y los nuevos: "Con ganas de empezar con buen pie, luchando por cosas bonitas. Lo principal es vernos todos los jugadores ya y disfrutar del día a día. Aunque viene un momento duro, como la pretemporada. El 7 tenemos que estar allí para los reconocimientos médicos".