A nueve días del inicio de la pretemporada, el Málaga CF ya tiene en sus filas a 12 profesionales confirmados, que serán 15 cuando se materialicen las inscripciones de Hicham, Ramón e Ismael Casas. Es la columna vertebral blanquiazul en estos momentos, aunque en los próximos días se podrían materializar alguna llegada más, como planea el club.

Esa es la base principal que se encontrará José Alberto López el próximo 7 de julio cuando se dé el pistoletazo de salida a la pretemporada con los pertinentes exámenes médicos a toda la plantilla. Será el 8 cuando se inicien los entrenamientos. El mes de preparación previo al inicio de la Liga SmartBank va cogiendo forma con varios test amistosos ya fijados. De momento, el entrenador carbayón transmite en el club una altísima satisfacción por lo que tiene entre manos, no solo en cuanto a la primera plantilla sino a todo el partido que puede sacar de La Academia.

El club planea llevar a cabo en torno a cuatro o cinco operaciones más en las próximas semanas, que dependerán del ritmo del mercado y las posibilidades que puedan ir surgiendo en el escenario actual del fútbol español. No existen excesivas prisas en el club por ir cerrando algunas de las operaciones que están en marcha, no precipitarse es capital y son conscientes de que a medida que pasen los días se abrirán nuevas puertas.

Que el técnico muestre satisfacción por lo que tiene en estos momentos es también un apoyo importante para la dirección deportiva, que mantiene la tranquilidad en semanas claves en el mercado y al que no le preocupa que los planes iniciales puedan retrasarse. José Alberto lleva días estudiando la materia prima que tienen más allá de los profesionales. Ha radiografiado al Juvenil A de Nacho Pérez y está haciendo lo mismo con el filial de Funes y Bravo y su sorpresa es mayúscula, hay mucho donde elegir, ve potencial y oportunidades entre la nueva camada de canteranos.

Iniciar la pretemporada con esas cinco o seis operaciones por concretar no preocupa al técnico, de hecho encuentra una oportunidad en ello para poder valorar a un mayor número de canteranos durante las primeras semanas. Tiene ya una idea de qué puede obtener de cada uno de ellos pero quiere probarlos y verlos en el césped, in situ, y no desde una pantalla. Su año con el Mirandés, donde manejó una plantilla especialmente joven y apostó por varios chicos de la cantera, es una muestra de ello.

De momento, Dani Barrio, Alexander, Calero, Ismael Casas, Lombán, Juande, Javi Jiménez, Ramón, Luis Muñoz, Escassi, Benkhemassa, Jozabed, Jairo, Hicham y Pablo Chavarría serían las 15 primeras piezas profesionales a las órdenes de José Alberto en el inicio de la pretemporada. Canteranos como Ale Benítez, Cristo, Quintana, Julio, Andrés Caro, Larrubia, Loren, Haitam o Roberto podrían tener también su oportunidad en la primera sesión del ovetense al frente del Málaga en poco más de una semana, Además, el club continúa cerrando los detalles de una pequeña concentración que realizará el equipo antes del inicio liguero.