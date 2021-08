Luis Muñoz: "Mi prioridad es el Málaga CF, me gustaría seguir muchos más años aquí"

Luis Muñoz es uno de los líderes de este Málaga CF y autor del primer tanto de la temporada. El malacitano está en su último año de contrato con el club y este curso será clave para decidir su futuro que, como admite en 101tv en Área Malaguista, es donde es "feliz, tengo a mi familia y me gustaría seguir muchos años más aquí".

"Yo no estoy centrado en eso. Son cosas de mi representante, no me gusta estar en esos temas, al final me desvían de los deportivos", añadía el segundo capitán blanquiazul, que prefiere hablar de fútbol aunque asegura que su agente sabe qué quiere: "Lo que me importa es eso, entrenar y mejorar día a día. Mi representante sabe lo que pienso, mis sensaciones. Cuando haya alguna toma de contacto más adelante se comentará y me dirá. Hablaremos con el club. Mi prioridad es Málaga, me siento a gusto, importante en el grupo. El cuerpo técnico conmigo es genial, el cuerpo técnico y con el administrador también tengo buena relación".

Uno de los últimos fichajes, el de Antoñín, ha hecho un poquito más feliz a Luis Muñoz, que se reencuentra de nuevo con un amigo: "Yo venía hablando con él días antes, él me preguntaba por el vestuario y el míster. Le dije todo lo que pensaba de todos. Él lo tenía claro, de venir a Segunda quería venir al Málaga. Le dije que pensara bien su decisión. Él no se lo pensó, quería venir aquí y darlo todo. En cuanto entre en forma nos va a dar muchas alegrías". Además, este curso se unen a otro amigo de la infancia como Kevin, con el que forman un triángulo que le recuerda a su infancia: "Es algo que no me lo creo. Somos amigos desde pequeños en el barrio, de jugar en las pistas, de ir a comer camperos y hamburguesas de niños, ahora vernos en La Rosaleda defendiendo los colores del Málaga es algo difícil de explicar".

Sobre la plantilla que está quedando, el centrocampista alaba la labor de Manolo Gaspar que "está haciendo las cosas muy bien, está firmando un gran equipo, con mucha gente joven y nueva". "Todo tiene su adaptación, lo principal es darlo todo y darle alegrías a nuestra afición. Tenemos que tener confianza en el grupo", explica y no rehusa la exigencia que puede traer este nivel más alto que ofrece el vestuario blanquiazul esta temporada: "Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Nos tenemos que exigir el 100%. Lo importante son los 50 puntos y luchar por lo que quede. Nos gustaría luchar por cosas bonitas. Lo principal es mantener la categoría. Cuando lleguemos a esos 50 puntos, cuanto antes mejor, podremos optar a otras cosas. Siempre se nos exige. A nosotros nos gusta siempre ganar. En el día a día tenemos que exigirnos, ir a por cada partido a por la victoria. Si no lo conseguimos, aprender de los errores".

Así mismo, este año en el que finalice contrato, Luis sabe que se juega "mucho individual y grupalmente". Es por que eso que piensa "en el grupo, pienso exigirme a mí mismo, ponerme mis retos; me exijo el 100%, ayudar al grupo e intentar hacer más goles". "Obsesionarme solo con que el equipo puntúe tres puntos, ayudar a mis compañeros y ejercer de líder cuando tenga que ejercerlo. Soy el primero que está para ayudar al que sea. Tenemos que ser un grupo fuerte y hacer un año bonito", reflexionaba.

El empate en Ibiza

"No tiene que servir de excusa", decía sobre las altas temperaturas en Ibiza con el choque a las cinco de la tarde: "Tenemos que mejorar muchas cosas. Lo vamos a hacer durante el año. Estamos en el camino. A esas horas para mí era un poco raro jugar. Tiempo atrás todos los partidos eran a partir de las siete de la tarde en casa. Pero no tiene que servir de excusa, seguiremos trabajando".

Sobre el partido y sus sensaciones, el mediocentro explica que jugaron "primero con un doble pivote, yo algo más descolgado, pero durante la segunda parte, viendo el partido, el míster hizo cambios en el sistema". "El equipo lo notó y mejoramos mucho. Notamos que ellos estaban cansados y nosotros cómodos. Con el 2-0 reaccionamos rápido con mi gol. El equipo se volcó al ataque, se vino arriba, y pudimos conseguir el empate. Es un campo difícil, un equipo que juega bien e intenso", analiza Luis Muñoz que agradece la asistencia de Jairo: "La tocó justito para que llegara yo al sitio. En los entrenamientos que veníamos haciendo intentamos empezar por una zona y acabar por otra. Es la jugada del primer gol. Me acerco un poco más al área, veo que da el toquecito y me acerco. Cuando el pivote quiere arrancar, no me ve y entro y la pico. Nada más veo que la pico y va para adentro, sigo corriendo para coger la pelota y sacar del centro del campo".