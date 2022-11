El enigma Lumor y los fichajes de invierno, por Pepe Mel

El Málaga tiene la necesidad de apuntalar la plantilla en el mercado de invierno para tener opciones de salvación desde enero, aunque antes hay que ganar puntos para llegar vivos. Hace poco más de un mes se fichó al lateral izquierdo marfileño Lumor tras la lesión de Víctor Olmo. Hasta ahora su rendimiento, más allá de meter el penalti decisivo para pasar de ronda en Ibiza, es inexistente. En su presencia en Área Malaguista, Pepe Mel razonó lo que ocurre.

"La gente quiere que un fichaje que acaba de llegar juegue y sea el que saque de esta situación, nosotros sabíamos que el fichaje que realizásemos de esas tres o cuatro opciones que teníamos para sustituir a Víctor Olmo, otra pena su lesión, nos iba a ocurrir lo mismo. Lumor venía de estar en el paro, de mucho tiempo sin entrenar y tal. La gente que no se preocupe que va a ver al mejor Lumor. No es como el mercado de ahora donde los jugadores están entrenando con sus equipos. Lumor ha estado en el Mallorca en Primera División, no viene de la quinta RFEF. Él sabe lo que hace pero no lo puedo mandar a los leones el primer día, debe estar bien físicamente, adaptarse a los compañeros, aprender cosas. Además, habla poquito español. Va a estar", defendía Pepe Mel sobre un fichaje en el que estuvo con participación directa.

Ligado a ello comentaba que la buena actuación del canterano Cristian en La Romareda hace que sea "una buena alternativa ante la ausencia de Javi Jiménez. De los tres o cuatro que subieron elegí a Cristian, ya sabéis que Nacho conoce a la cantera, y está siendo un acierto, un chaval que nos da frescura, algo nuevo y lo está haciendo bastante bien. Es una opción pero no descartes a Lumor porque ya ha pasado el tiempo prudencial para que dé un paso adelante".

Otro lateral, Juanfran, tampoco está dando un buen rendimiento. "No hemos podido jugar con tres centrales, ahora los tengo tras mes y medio. Juanfran lo veo en ese papel de carrilero atacante. Hemos encajado goles groseros y teníamos que buscar contundencia defensiva, la buscábamos con Juande, Bustinza o Ramalho. No quiere decir que sea así ya. Ante la Ponferradina necesitamos llevar el balón al área rival la mayor de las veces", decía sobre el jugador que ya tuvo en el Betis.

Sobre el mercado invernal, Mel decía que "un entrenador las decisiones que toma afectan a personas, a este le beneficio y a este le perjudico. Pero son decisiones profesionales, no por lo personal, para que el equipo gane", señalaba sobre la opción de tener que dar salidas a jugadores para dejar hueco: "Tenemos que reforzarnos en puestos en los que podemos mejorar, no porque los que estén no nos den sino porque no hay dos por puesto. Gallar juega con el Villarreal y ante el Eibar un rato y después ha desaparecido. Entre la desgracia que tuvo y la lesión no lo hemos tenido. Hervías por los problemas físicos que tiene juega un partido y al siguiente le cuesta. Tenemos que reforzar situaciones de equipo, como Juanfran y Javi Jiménez, que no estén solos. Tengo que elegir entre dos que muerdan por el puesto".