De Lumor a la últimas horas del mercado

El nombre de Lumor Agbenyenu ha sido paradigmático en la marcha del Málaga CF. Llegó estando libre y con el mercado ya cerrado tras la grave lesión de Víctor Olmo. Apenas ha intervenido en tres partidos, dos de Liga y uno de Copa. Tras el regreso de las vacaciones de Navidad fue expedientado por su retraso. Mel llegó a decir que para él no existía después de que hubiera dado su visto bueno al fichaje en un momento de necesidad.

Sorprendía en cierta forma la presencia de Lumor en la primera lista de Pellicer. Se le cuestionó al técnico por el particular. "Llego el miércoles, cuando llega un entrenador empezamos de cero. Hay unos códigos de vestuario entre jugador y entrenador, una cosa es lo que le tenga que decir sólo a él. Hay unos códigos de fútbol. Ha entrenado con buena actitud, lo veo para estar en convocatoria. Le puede pasar a otro compañero y vengo con la mente limpia. Todos nos pueden ayudar. A partir de ahí, me guiaré por lo que vean mis ojos. Es un jugador más. Si alguien no sigue los códigos, lo va a saber el primero. El grupo está por encima de cualquier individualidad y cosa externa", argumentaba el técnico.

"No tengo indultado a nadie, el club no me dijo nada de ningún expediente. Si no lo viera que no estuviera preparado no iría. El problema no es Lumor, el problema es la clasificación. Tenemos que dar la mayor naturalidad posible. Egos fuera y tenemos que pensar en sacar el máximo rendimiento, el verde no engaña y no falla", justificaba el entrenador malaguista.

También era cuestionado Pellicer por si había habido algún movimiento en el mercado para traer a alguien antes del final. "No he tenido tiempo para pensar desde que llegué. Me dediqué a preparar el partido del Sporting, a trabajar de la mejor manera posible. Sería un grave error que pensemos en el mercado, para eso está el director deportivo, este domingo juegan los que tenemos aquí. Una vez acabe el mercado tendremos la foto definitiva de la plantilla, los que estaremos para salvar la situación", cerraba.