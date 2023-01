Repaso de Mel: Burgos, fichajes, N'Diaye, Adrián, Lumor...

Pepe Mel atendió a los medios de comunicación antes del Málaga CF-Burgos que se disputará en La Rosaleda: "Desde que empezó el mes de enero están siendo finales, partidos en los que nos jugamos más de tres puntos y este no es diferente. Seríamos inconscientes si pensáramos que estamos ante un partido más. Tenemos que dar un paso hacia delante. Pensaba y sigo pensando que lo podemos hacer en enero y este partido es el más importante porque es el siguiente que vamos a jugar”.

Acerca del rival, se deshizo en elogios: “Ya no sólo esta temporada, la anterior también era un equipo difícil de hacerle gol. Tenemos que tener mucha más paciencia y acierto que hasta ahora. Es un equipo de autor, Julián lo está haciendo muy bien en el Burgos, dos años a un gran nivel, los futbolistas se saben de memoria el libreto, la clasificación habla por sí sola. Cuando hablamos de equipos, el Burgos es un claro ejemplo de lo que hay que hacer. No puede uno destacar individualidades, todo lo que hacen es a través del conjunto y eso es mérito del cuerpo técnico y de los jugadores”.

Un día antes había comentado Mel que entendería su destitución si no se vence al Burgos. Volvió a explicarse: "Esto es fútbol, cuando uno se dedica profesionalmente sabe lo que hay, tengo claro por qué lo digo. No es porque no sienta apoyo o confianza, nada de eso, todo lo contrario. Tengo la suerte de estar en un club en el que han confiado en mí plenamente, me da libertad total y está detrás de mí empujando todo lo que puede. Sólo es que sé cómo se maneja el fútbol y cuando uno está en descenso y no gana, lo normal es que se abra otra vía. Cuando uno firma un contrato de entrenador ya sabe que tiene caducidad, pero no por mi situación personal en el club, donde siento apoyo, cariño y fuerza a todos los niveles”.

Confesó el madrileño que esperaba que las cosas le fuesen mejor: “Van a hacer cuatro meses y yo no pensaba que tardaría tanto en salir de esta situación, sinceramente, mentiría si dijera otra cosa. Me hice cargo del equipo con toda la ilusión del mundo y pensaba que a estas alturas habría sacado la cabeza y andaría mirando con optimismo la tabla. No está siendo así, nos está costando mucho. Lo que sí que tengo claro que bajar los brazos y rendirse nunca es una opción. El partido de mañana es vital”.

Rubén Castro y los 15 goles

"Una de las formas de salir de esta situación es con gol, pero no solamente Rubén Castro, también Fran Sol es un jugador que nos tiene que dar. Seguramente depende de mí más que de él. Hay una serie de futbolistas que tienen que dar un paso adelante y no hay que dar nombres, ellos lo saben. Hay jugadores de los que se esperaba mucho y el entrenador tendrá que hacer más para que den el 100 por 100”.

Fran Sol y su futuro

“Cuando un jugador quiere salir es el que se lo pide al entrenador o la dirección deportiva. No tengo noticias de que haya sucedido con Fran, por eso tengo claro que en esto que resta de Liga Fran nos va a ayudar y nos tiene que dar eso que tiene para mejorarnos a todos”.

N'Diaye

"Si yo fuera supersticioso, Alfred no jugaría nunca. El fútbol profesional se rige por otros parámetros. Su caso es parecido al de Luis Muñoz. Jugadores que necesitan estar físicamente en su plenitud para dar lo mejor que tienen. Las lesiones les han tenido fuera y les está costando. A base de insistir estoy seguro de que ambos nos pueden dar el 100 por 100”.

Fichajes

“Es muy posible que de los que han venido, dos de ellos inicien el partido. Para eso los hemos traído, nos tienen que dar eso que tanto se había hablado antes del mercado que le faltaba al equipo, sería incongruente ahora no utilizarlos. Es el partido idóneo”.

“Lo de Dani, para que quede claro, ha sido una decisión de club más que de equipo. Loren es el único, quiere jugar, tener minutos. Es difícil porque tenemos la línea de delanteros muy clara y sería debilitarnos. Si llegase un delantero más, estudiaremos el caso Loren, pero para mí es un jugador importante y los estoy utilizando mucho, no tiene forma ahora mismo nada más que de ayudar al Málaga. Estamos abiertos, lo que nos urgía ya está aquí, ya se ha hecho ese trabajo".

Adrián López

"A Adrián lo conocéis, yo también. Es un profesional que si estuviera bien sería un futbolista ¿económico? Para nosotros. Lo bueno es que no tiene plazo, podemos decidir sobre él sin ningún tipo de prisa. Está avanzando, trabajando con el equipo y dando pasos adelante. Cuando esté en disposición y los médicos den el visto bueno y todos estemos seguros de que Adrián esté para ayudar, tomaremos esa decisión”.

Lumor

“El club es una cosa y el equipo es otra. El club está mirando la aplicación de un castigo. Nos ha fallado al vestuario más que a los demás. Un jugador que ha estado casi un mes parado entre una cosa y otra, está en pretemporada. Es el trámite que tiene que pasar por respeto al equipo. Ni yo he pedido que salga ni el club me ha dicho que vaya a salir. De rositas no se va a ir, eso está claro”.