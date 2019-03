Ontiveros vuelve al once contra Osasuna

El Málaga confirma su once para el partido contra el Osasuna. Las principales novedades están en la titularidad de Ontiveros, que no jugaba de inicio desde la jornada 16, y Renato, que no lo hacía desde la jornada 24: Munir; Ricca, Luis H, Pau, Iván; N'Diaye, Bare, Renato, Ontiveros; Adrián, Blanco.

Por su parte, el Osasuna también confirma sus once jugadores de inicio: Rubén, Nacho Vidal, D. García, Oier, Fran Mérida, R. Torres, Clerc, R. García, Unai García, Juan Villar, Rober Ibáñez.