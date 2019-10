Abdullah Al-Thani volvió a romper su silencio. Lo hizo en El Chiringuito de Mega, que hizo un especial en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos para tratar la situación que vive el Málaga. A través de un vídeo grabado para el programa, el propietario del club dejó un mensaje surrealista y a su estilo con el que arremetió contra parte de la afición blanquiazul y aseguró que no pasa por su mente vender sus acciones.

Ataviado con túnica blanca y turbante, desde su residencia en Catar, Al-Thani arranca su intervención, en la que muestra apoyo a la plantilla y a Víctor Sánchez del Amo: "Buenas tardes, Josep (Pedrerol). Aprecio mucho poder hablar del Málaga FC (sic) en su programa. Confiamos en nuestro equipo, en nuestro cuerpo técnico y en nuestro entrenador".

Tras este arranque, el catarí hace referencia a los últimos actos vandálicos, culminados con el lanzamiento de la placa de la rotonda a su nombre al río Guadalmedina antes del partido contra el Cádiz: "Algunos aficionados hicieron cosas malas hace dos semanas, no me refiero a todos, sino a algunos de ellos. Pienso que se equivocaron y no saben cómo animar al equipo. Si van a apoyarlo, que lo hagan de verdad. Que estén con el presidente. Estamos juntos en los malos y en los buenos momentos. Debemos estar juntos para luchar por nuestro objetivo".

Por último, cuestionado por una posible venta, tira de chascarrillo para cerrar la puerta. "Si alguien está dispuesto a vender su alma quizás haya una posibilidad de que yo venda el equipo, pero no está en mi cabeza vender el 1% o cualquier otra parte del club. Gracias a todos", culmina el jeque Al-Thani, quien tiene hasta el próximo jueves para presentar el recurso a la sentencia del caso BlueBay.