El jeque Al-Thani anunció este martes a través de su perfil de Twitter que Rafa Gil ha dejado de ser director de La Academia. Aunque en el club aseguran no tener constancia de esta decisión y que el de Tolox sigue en el cargo, el propietario del Málaga comunicó durante una conversación con varios aficionados que el ex técnico blanquiazul "ya no está trabajando con nosotros".

Rafa Gil se puso hace un año al frente de la cantera del Málaga después de varias semanas de indecisión en el club tras la marcha de Antonio Tapia y la ausencia de un director deportivo que finalmente sería José Luis Pérez Caminero. Todo parecía indicar que el ex técnico del filial seguiría en el cargo, ya que tenía un año más de contrato, pero según el presidente habría sido cesado y por tanto la entidad tendría que buscar desde ya un sustituto.

El mensaje de Al-Thani llegó dentro de un intercambio de tuits en el que el propietario era cuestionado por la marcha de jugadores como Deco (acaba contrato) o Samu Casado (se le buscaba salida). "Muchas gracias por preguntar. Esto es competencia del director de La Academia y del director deportivo, el señor Caminero. Espero que mi respuesta haya sido clara. Un saludo", era la primera respuesta del jeque. Sin embargo, interpelado por Rafa Gil, cuya labor esta temporada al frente de La Academia ha recibido críticas desde varios sectores de la afición, el propietario fue claro: "Ya no está trabajando con nosotros".

