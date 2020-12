Málaga, la puerta de Alexander González a la Copa América

El Málaga sigue encontrando las cosquillas a los jugadores que pretende. La dirección deportiva está centrada en la incorporación de un sustituto para Iván Calero. Alexander González es la primer opción y las negociaciones están bien encarriladas. El futbolista tiene entre ceja y ceja disputar la próxima Copa América y es consciente de que la opción blanquiazul es perfecta para que le sirva de trampolín directo a la lista de Venezuela.

La comunicación es fluida entre el Málaga, Alexander González y su entorno. Al estar en fechas complicadas, no es fácil saber si se podrá presentar un acuerdo entre las partes de manera inmediata. La idea es que el técnico pueda contar a la mayor brevedad posible con el defensa, que por otro lado, conoce ya de primera mano cuál es el contexto económico y deportivo del club de Martiricos.

Viene de vivir momentos delicados en Rumanía. Escapa del Dinamo de Bucarest y de los impagos. Sabe que en Málaga cobrar, va a cobrar, aunque en este caso sea la parte proporcional del salario mínimo profesional para jugadores de Segunda División. Lo que le importa es jugar, competir y que La Vinotinto cuente con su espada.Otra cuestión importante es que a Sergio Pellicer le gusta el futbolista a pesar de que quizás no sea tan versátil como Calero, que resuelve varias posiciones con eficacia. No tuvo reparo en hablar del venezolano durante una entrevista el pasado lunes:“En eso está la dirección deportiva capitaneada por Manolo Gaspar. Por lo que me comentó parece que las cosas están avanzadas y sí que va a ser posible. Ellos son los que manejan y hay que esperar. La dirección deportiva ha hecho un trabajo inmenso. Posiblemente podrá venir otro jugador por la lesión de Calero. La dirección deportiva está manejando varios nombres, entre ellos el de Alexander. Pero no voy a ser yo el que lo diga. Para eso están Manolo Gaspar y José María Muñoz”, dijo entonces el técnico.Precisamente ya puede el Málaga ocupar la plaza vacante que deja Iván Calero. LaLiga ya ha dado el visto bueno a la entidad de La Rosaleda para dar la baja federativa al defensa y poder ocupar su plaza. Alexander González no es el único futbolista que ha contemplado el Málaga para cubrir la ficha 18. En el caso de que hubiese un desacuerdo de última hora, los blanquiazules tiene varios nombres más encima de la mesa. No sólo hay mercado, además, muchos jugadores ahora ven con buenos ojos firmar por el Málaga, que sigue en crisis pero ahora es creíble y fiable.