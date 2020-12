Pellicer y su renovación: "Aún no hubo contactos"

Es uno de los personajes del año en clave blanquiazul. Sergio Pellicer cogió el equipo en enero y ya no lo ha soltado. Ahora hace balance de cómo han sido estos meses complicados. De su paso por Minuto 91 de 7TV, quedan grandes frases y también claves para entender la situación actual, hacia dónde camina el Málaga. Y hacia dónde camina el propio técnico, que termina contrato en junio.

“Siempre cuando un entrenador acaba contrato sale este debate. Tengo mucha comunicación con Manolo. Él también acaba contrato. No hemos tenido ninguna conversación porque estamos centrados en la competición. Sabemos cómo se maneja este negocio del fútbol en el tema de los entrenadores. Mi predisposición, ¿qué quieren que les diga? Yo siempre lo he dicho, poder ser jugador, haber vivido como entrenador de base, ahora del primer equipo… Es un sueño. Pellicer nunca va a ser ningún problema para el Málaga, ni para bien ni para mal”, comentó el de Nules, que coincide en cierto modo con lo que dijo Manolo Gaspar en este medio recientemente.

Otra cuestión capital en el Málaga es tratar de conseguir alguna ficha profesional más en este mercado invernal: "Desde la pretemporada en las primeras conversaciones con José María y Manolo hablamos que se iba a luchar por tener alguna ficha más. Se tuvo que hacer un ERE, el club ha tomado decisiones muy necesarias pero muy drásticas. Ahora hay una viabilidad deportiva. Han dado todos los pasos a seguir y ahora mismo el club está en una estabilidad. Es un mensaje a LaLiga. Los otros clubes también estarán pendientes. Desde el máximo respeto, ayer teníamos la posibilidad de que saliera el portero. Tenía a gente del filial, pero los cambios tenían que ser milimétricos al pensar en otra posible expulsión. Seguramente la petición se hará, pero no depende de nosotros. Los entrenadores estamos para entrenar, gestionar el grupo. Es un ruego, todos somos conscientes, de sentido común. Y no por tener ventaja. El club se ha estabilizado y está cumpliendo los requisitos económicos. Es el mayor marco posible y el mayor valor que está transmitiendo la marca Málaga CF”.

Siguiendo con el asunto, Pellicer abre una vía: “Lo hemos hablado con Manolo, a lo mejor no te lo podrías permitir a nivel económico. Lo mismo nos planteamos hacer ficha profesional a alguien del filial. Es otra posibilidad. A lo mejor no necesitas que venga ningún jugador. Depende de las circunstancias. Tendríamos más abanico para no cerrar el talento de la gente joven. El otro día tenía gente en el banquillo que a mí me hubiese gustado poner para ver si cambiaban el signo del partido y no podía por la reglamentación no lo permite”.

"Por Calero la dirección deportiva maneja varios nombres y uno de ellos es Alexander González”

Es evidente que una plantilla tan corta tiene carencias y necesidades. Pellicer no se moja a la hora de señalar qué posición preferiría reforzar. Lo que desea abierta e insistentemente es otra cosa: “Antes de pedir un jugador, pediría que no hubiera lesiones. Eso es lo que nos daría abanico de formar al equipo, de poder plantear distintos escenarios durante los partidos”.

La salud, no es un tópico, es lo que más le preocupa: “Lo que nos va a marcar es el tema de las lesiones. Los jugadores se pueden lesionar igual en un entrenamiento que en la Copa. Es verdad que hemos acabado el final de año al límite. Pero espero que ahora se recuperen jugadores. Lo que nos va a marcar que podamos competir más es el tema físico. El fútbol es un deporte lesivo. Que no venga por rachas, si tiene que llegar que sea más equilibrado. Si tuviéramos alguna ficha más nos daría amplitud y podríamos ser optimistas. Yo tengo mucha fe en que vamos a seguir compitiendo a primer nivel”.

Fichaje de Alexander González

Distinto escenario es el del sustituto de Iván Calero, que podría ser Alexander González: “En eso está la dirección deportiva capitaneada por Manolo Gaspar. Por lo que me comentó parece que las cosas están avanzadas y sí que va a ser posible. Ellos son los que manejan y hay que esperar. La dirección deportiva ha hecho un trabajo inmenso. Posiblemente podrá venir otro jugador por la lesión de Calero. La dirección deportiva está manejando varios nombres, entre ellos el de Alexander. Pero no voy a ser yo el que lo diga. Para eso están Manolo Gaspar y José María Muñoz”.

Copa del Rey

También se toma en serio la Copa y no es el único. Pellicer, puesto a pedir, firma ante la final copera que el play off: “Me lo ha puesto difícil. Vaya dos retos, dos desafíos. Yo creo que tenemos que pelear por el primer objetivo, que lo tenemos claro, los 50 puntos. Y luego ser ambiciosos siendo realistas. Vamos a luchar por todo. La Copa es un torneo que ilusiona. Lo transmitió el equipo en Coruxo y si vieran a los capitanes esperando a ver qué equipo nos tocaba… La ilusión del grupo transmite que tenemos muchas ganas. Ahora mismo sería mantener la categoría y jugar la final de la Copa del Rey, sería histórico”.

De cualquier modo, siempre aflora el optimismo de Pellicer: “No espero que el equipo baje. Tenemos que tener esa idea de seguir compitiendo de la manera en la que lo estamos haciendo. Esperamos que tengamos suerte con el tema de las sanciones y las lesiones. Y si pudiéramos tener alguna ficha más… Si nos respetaran las lesiones, este equipo, con lo que está mostrando de compromiso y entrega, podríamos tener algún punto más y estar en una zona más cómoda. Si nos respetan las lesiones vamos a competir como lo estamos haciendo”.

Expulsión de Rahmani

Acerca de la expulsión Yanis Rahmani, más cautela: “Los entrenadores tenemos que ser cautos y saber que los árbitros tienen un trabajo tremendamente complicado. Más allá, lo único que expreso es lo que expresó el jugador. Que es una acción fortuita, que en ningún momento intentó agredir. El que conoce a Yanis sabe cómo corre y mueve mucho los brazos, tiene una manera peculiar a la hora de correr. A partir de ahí, tanto en Primera como en Segunda, se habla mucho del tema del VAR y lo que tenemos que hacer los profesionales es mantener un discurso más cauto. Los entrenadores damos ruedas de prensa días sí y día no, a veces somos como la voz del club, y nos tenemos que centrar en el partido. Algún día, como el domingo, pienso que nos penalizó pero no tenemos que buscar excusa. A un compañero de profesión le cayeron cuatro partidos. Y detrás hay un grupo, imagínate si el entrenador se pone exaltado lo que transmite al grupo. Hay que mantener un equilibrio y dar cariño al estamento arbitral”.

Habrá que ver qué hace el Málaga a nivel jurídico con el tema de Rahmani: “Después del partido hablamos con Manolo. Que iban a ver las imágenes y dependiendo de lo que se viera y de la situación pues, como se hizo con Caye o mi expulsión… Pero ahora tenemos que ser cautos. Lo peor es que perdimos al jugador en ese partido, al menos otro y está con cuatro amarillas. Están trabajando en ello y viendo las imágenes quizá habrá que hacer recurso. Pero habrá que esperar la interpretación del Comité para ver el número de partidos de sanción”.