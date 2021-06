Málaga-Athletic de Bilbao en la Copa de Campeones de juveniles

La Federación Española celebró el sorteo de la Copa de Campeones, la competición que reúne a los ocho mejores equipos juveniles del páis, los campeones de cada uno de los siete grupos de la División de Honor más el mejor segundo. Entre ellos está el Málaga, brillante campeón con los mejores números de todo el país tras su victoria en Sevilla en la última jornada pese a que tenía ya el título en el bolsillo.

Santi Denia y Pablo Amo, seleccionadores sub 19 y sub 18, respectivamente, fueron las manos inocentes. Las ocho bolas (una de ellas tenía la opción aún abierta). Cuartos de final con una eliminatoria previa y una Final Four en sede única para decidir el campeón. Marbella es una de las opciones que tiene la Federación. Y el Málaga quedó emparejado en la eliminatoria de cuartos de final ante el Athletic de Bilbao. La ida se disputará en Málaga el próximo domingo 13 de junio, aún en campo por determinar porque La Rosaleda se levanta desde hoy tras los partidos que jugó Noruega. La vuelta será en Lezama el próximo domingo 20 de junio. Se cambia el formato habitual de otros años, cuando los ocho equipos disputaban una final a ocho con eliminatorias directas a un partido. En esta ocasión, hay una previa doble.

Una eliminatoria dura, como no podía ser de otra forma, ante un equipo clásico de cantera como el vizcaíno, que ganó su grupo al imponerse en la última jornada a Osasuna, con el que combatía por el campeonato. El equipo de Nacho Pérez, una vez el Malagueño ha acabado la competición, podrá tener a todos sus efectivos. Loren, Larrubia, Haitam, Andrés Caro o Mati han jugado con el primer equipo o con el filial y han cogido experiencia.

La Final Four se disputará el 24 de junio en las semifinales y el 27 en la final. Real Madrid-Atlético de Madrid y Deportivo de la Coruña-Las Palmas van por un lado del cuadro, de ahí saldrá un finalista. Y Levante-Campeón Grupo 3 y Málaga CF-Athletic de Bilbao van por el otro lado. Espanyol, Barcelona y Zaragoza juegan este jueves la última jornada de ese grupo 3, aplazada por el Covid-19, y tienen opciones de estar, aunque son los periquitos los que dependen de sí mismos.