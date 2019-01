Corpas: "La Rosaleda aprieta mucho"

Corpas, jugador del Almería que la pasada campaña militó en el Marbella, habla del partido que los rojiblancos tienen este viernes en La Rosaleda contra el Málaga: "Es un partido que se gana haciendo lo que trabajamos en todos los entrenamientos, siendo un equipo y yendo con ganas de hacer las cosas bien. No hay que ser rebelde ante nada, sino nosotros mismos. Será un encuentro cerrado, con una presión muy fuerte desde el primer minuto, La Rosaleda aprieta mucho y no puedes perder la concentración porque ellos lo aprovechan para ponerse por delante o igualar el partido. Tenemos que ir a tope, luchar cada balón como si fuera el último, ojalá logremos la victoria".

El extremo jiennense siguió analizando: "Es un equipo muy versátil, en casa intentan mantener más la posesión, pero si se les aprieta arriba buscarán segunda caída. Están muy trabajados y arriba porque saben adaptarse a cada situación de partido".

Para cerrar lo relativo al derbi, Corpas fue claro sobre la moral almeriense: "El equipo no piensa en lo negativo ni en algo que todavía no ha pasado. En Málaga no sabemos lo que va a pasar, queremos los tres puntos pero es un rival que aspira a subir de nuevo a Primera y en caso de que no podamos ganar los fantasmas no van a aparecer".

Conexión Marbella

Tanto Corpas como Luis Rioja llegaron al Almería después de una temporada sensacional con el Marbella, con quien casi logran ascender a Segunda. Ahora empiezan a sonar fuerte para equipos de Primera. El rojiblanco pasa del asunto: "Tanto Rioja como yo y los compañeros intentamos aprovechar los entrenamientos para mejorar y los partidos para exponerlo. Nos centramos en el Almería y no tenemos pájaros en la cabeza. El objetivo es la permanencia sobrada y pensamos en ilusionarnos con cada entrenamiento y partido. Eso son pájaros que te meten desde fuera y tenemos la cabeza bien amueblada de dónde estamos y qué queremos".