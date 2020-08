El Málaga CF usa la voz de Antonio Banderas para un vídeo homenaje a su afición

El Málaga apela a los sentimientos de los aficionados en una novedosa campaña en la que el club expresa el nuevo rumbo que está tomando en la actualidad y en la que el eslogan de "Memoria, compromiso y fe" sirve como hilo conductor. Todo queda reflejado en un vídeo al que pone su profunda voz el célebre Antonio Banderas, siempre muy cercano al conjunto de La Rosaleda.

Se combinan imágenes de momentos históricos y épicos, aunque no siempre con final feliz en una pieza que el club ha querido firmar por parte de todos sus empleados. "Más Memoria, más Compromiso y más Fe", exagera el club para buscar el calado en sus seguidores, que recientemente ya supieron cuáles son las fórmulas de compensación por los partidos no disfrutados a causa de la pandemia.

El texto del Málaga CF

El tiempo vuela, un tópico tan repetido como real. Ha pasado ya una década desde que surgió un lema que ha calado en los corazones de los fieles seguidores blanquiazules. Casualmente, nace de una tormenta de ideas entre los propios empleados de la entidad al exponer lo que significaba para ellos el Club.

Ese origen del Memoria, Compromiso y Fe dio una seña clara de identidad que se ha mantenido y fortificado con el paso de los años. Es un sentimiento que nunca muere, que permanece vigente, y ese espíritu es el que queremos mostrar con más fuerza que nunca.

Con Memoria, porque la rica historia del Club nos obliga a recordar no solo los buenos momentos disfrutados, sino también los menos buenos para aprender de ellos; con el Compromiso, por ejemplo, de esos empleados a los que hacíamos mención que no miran el reloj cuando trabajan en el campo de batalla diario, invisibles muy visibles; y, cómo no, con la Fe puesta en que todo es posible cuando se lucha con coraje y corazón.

La entidad de Martiricos apuesta por volver a su esencia, al ‘MCF’. Y por penetrar en la piel, en lo profundo, en el alma de los que dais sentido al sentimiento blanquiazul. Con un eterno agradecimiento a vosotros, malaguistas, que nos honráis con vuestro apoyo incondicional sin ambages en el éxito y en el fracaso. En la gloria y en la adversidad.

Dichosos aquellos… que formáis parte de la gran Familia Malaguista que somos y seremos siempre. Y dichoso sea un malagueño y malaguista universal que pone su voz al vídeo de MCFTV de manera altruista y que no necesita presentación. Solamente con decir Antonio Banderas, sobran más palabras. Sencillamente, gracias por tu apoyo y tu compromiso.

¡Vamos, Málaga!