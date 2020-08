El Málaga CF hace un "esfuerzo" para compensar a los abonados de la 2019/2020

Se ha hecho de rogar el Málaga, que tenía una cuenta pendiente con sus aficionados después de que el fútbol cerrase sus puertas por el coronavirus y los clubes terminasen la temporada sin permitir el acceso al público. Esto afectó a miles de abonados que ahora ya saben qué opciones de compensación tienen por los encuentros no disfrutados en la campaña 2019/2020.

Así comenzaba el comunicado oficial de la entidad al respecto: "El Málaga CF no es ajeno al sentir de sus aficionados, con especial mención para los abonados malaguistas, que no han podido disfrutar de la totalidad de la temporada 19/20 viendo a su equipo en La Rosaleda por la crisis de la COVID-19. No es nada fácil tomar ciertas decisiones -internas o de cara al exterior- cuando la prioridad absoluta es la viabilidad del club. En este caso particular, ha de tenerse en cuenta que no existe obligatoriedad legal para la devolución o compensación del dinero de los carnés que no tuvieron uso en la recta final de campaña con los partidos a puerta cerrada".

Una vez dicho esto, se ofrecen tres alternativas a los seguidos blanquiazules. La primera de ellas, informa el Málaga es que "cuando los encuentros sean a puerta abierta, y siempre y cuando se realicen con total normalidad y no existan restricciones de carácter sanitario, se facilitarán 6 entradas -bajo disponibilidad- a cada abonado en la zona donde tengan su ubicación. Las localidades podrán usarse en un partido o dividirse por encuentros, como desee el abonado". La segunda es un "20% de descuento en el abono", pero es una opción exclusiva para aquellos que renueven su carné. La tercera y última es la "renuncia de la compensación o el descuento referidos en beneficio del Málaga Club de Fútbol". La entidad pone como fecha límite el 31 de agosto y avisa de que si un abonado no se ha decantado por ninguna de las vías antes de ese día, será la tercera opción. Todo se puede hacer a través de la web oficial. Pide sin reparos el Málaga ayuda a sus aficionados más fieles: "El club es consciente de la dificilísima situación actual a nivel sanitario y económico, si bien insta a su fieles abonados a realizar un nuevo esfuerzo por el club que aman con Memoria, Compromiso y Fe donando así la compensación económica o el descuento en sus abonos a favor del club. Gracias, gracias y gracias infinitas por vuestra empatía y malaguismo".