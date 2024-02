Málaga CF - Atlético Baleares: Mejor Don Carnal que Doña Cuaresma (12:00)

Con estas cartas son con las que Sergio Pellicer y el Málaga CF deben jugar por el ascenso a Segunda División. Se intentó apaciguar como un proyecto más a medio plazo, de dos años, pero la necesidad es grande. Hay que salir del pozo. Y muy difícilmente será de manera directa, hay que seguir construyendo para tener un equipo aguerrido, compacto y con colmillo para el play off. Se ha retocado la plantilla, añadiendo tres piezas nuevas en la figura de David Ferreiro, que ya debutó en Granada, y los últimos refuerzos de Carlos Puga y Javi Avilés. No llegó ese delantero killer que se imaginaba, se reforzó la plantilla en varias posiciones, con competencia para Gabilondo en el carril derecho y con algo de teórico desborde por banda mayor. Esa falta de desequilibrio y electricidad se ha visto con frecuencia como un problema serio. Con estos bueyes tiene que arar Sergio Pellicer y la siembra comienza esta matinal de domingo carnavalero contra el Atlético Baleares, que suma varias horas de juego sin meter un gol y que está a cuatro puntos de la salvación.

Jugar en una Rosaleda entregada debería ser gasolina y contar con un huracán a favor con más de 20.000 personas. Pero no ha sido así en los últimos meses. Sólo ha ganado el Málaga un partido de los últimos seis en casa. Y realmente el único partido con cierta holgura y sin sufrimiento fue ante el Recreativo Granada, colista con diferencia en la actualidad, hace ya demasiados meses. Seis puntos de los últimos 18 posibles en La Rosaleda conforman una estadística casi ridícula. Y hay que ir construyendo esa capacidad de ser inabordables en casa pensando en ese play off que se debería jugar en junio en condiciones normales, si no hay hundimiento propio o, en el mejor de los improbables casos, de Castellón e Ibiza. Hay un matiz interesante en asegurar el tercer puesto. Y es que ninguno de los dos equipos que parecen por encima de la categoría que no consiguiera subir directo volverían a ser en ningún caso rivales en el play off.

El Atlético Baleares se ha reforzado con varios jugadores también para el segundo tramo e intentar salir del descenso. Empezó fatal, pero llegó a sacar la cabeza después de una buena racha. Ha vuelto a hincar el pico y viene a Málaga con mucha necesidad, pero también la tiene, bastante, el cuadro dirigido por Sergio Pellicer, que tiene por delante una tarea ciclópea hasta el mes de mayo, con la prórroga de junio, para, parafraseándole, seguir siendo el próximo año el entrenador del Málaga. Matinal de Carnaval en La Rosaleda, mejor ser Don Carnal que Doña Cuaresma.