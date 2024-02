Víctor García, duda para el Málaga CF - Atlético Baleares

El Málaga CF se ha ejercitado este sábado en La Rosaleda, escenario en el que recibirá este domingo en la matinal al CD Atlético Baleares en la jornada 22 de Primera Federación, a partir de las 12:00 horas. Tras una ronda física de calentamiento, los de Pellicer han realizado labor táctica por espacio de una hora y media.

Víctor ha causado baja por una gastroenteritis, así que es duda para el partido de mañana. El lateral zurdo viene alternando con Dani Sánchez en el carril y es el máximo asistente del equipo a pesar de que se perdió varios partidos por lesión muscular, de la que ya parece reestablecido. Ahora este contratiempo le hace ser duda en el partido ante el Baleares. Además de él, Ramón, Haitam, Juanpe y Sangalli prosiguen con sus respectivas rehabilitaciones.

La Academia MCF estuvo representada por Andrés Céspedes (portero), Murillo, Antoñito Cordero, Izan Merino y Aaron Ochoa. En función de la evolución se decidirá si forman parte de la convocatoria o viajan con el Atlético Malagueño rumbo a Almería para jugar contra el Poli. Este domingo se sabrá si los nuevos entran en la lista.

Pellicer: "Javi Avilés será delantero"

Pellicer se está centrando en desterrar ciertos debates y orientarlos hacia lo que le interesa, el césped: "No soy el mismo de hace seis meses. Ahora estamos en otra situación de que tenemos que remar todos. El otro día tuve un accidente doméstico y casi me muero y tenemos que mirar hacia adelante y dejar el pasado atrás. Ahora mismo contento y a pensar en el partido que me parece un partido trampa. Me preocupa porque cuando un equipo gana, ya está más cerca de perder. Nuestro análisis de sus duelos contra los de arriba es que pierde en el descuento ante Ibiza y que marca dos goles al Castellón. Nos esperamos un partido con muy pocos espacios".

Sobre la delantera, no han llegado los refuerzos ansiados, así que se adaptará a manejar lo que tiene: "Estamos probando a Juan en punta. Nuestra idea es que Avilés juegue de delantero. Juan ya demostró en el Celta B que se mueve bien de punta y que puede ser muy goleador".