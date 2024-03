El Málaga CF presenta una protesta al CTA por el penalti no pitado en Sanlúcar: "Lesionaron a Avilés"

No había habido grandes polémicas arbitrales rodeando al Málaga CF hasta ahora, pero hubo una jugada en El Palmar el pasado domingo que sí mosqueó en el seno del club. En el tramo final del encuentro, Javi Avilés fue derribado cuando iba a rematar dentro del área, su remate fue defectuoso por la acción de un zaguero sanluqueño. Pero el colegiado murciano Alejandro Ojaos Valera se hizo el sueco y no señaló los 11 metros. Pellicer, tras el partido, dijo que había sido un penalti "de libro". También Jokin Gabilondo se refirió. No se quiso hacer bandera y se hizo autocrítica, pero fue una jugada evidente.

El club ha maniobrado por vía interna y, como confirmó Kike Pérez, presentó un escrito para que el Comité de Árbitros dé una explicación. "En este empate en Sanlúcar se produjo un penalti en el minuto 86 que hubiera podido decantar el partido para nuestro lado y sumar otros dos puntos. Vamos a ir hasta el final a pelear cada partido y seguro que el equipo tendrá opciones hasta la última jornada. Vi el penalti clarísimo, la patada sonó y este lunes enviamos un escrito y una queja formal del club pidiendo una explicación y una argumentación técnica a que el árbitro, estando enfrente de la jugada y sin ningún jugador de por medio, sin tener que valorar la intensidad ni que interpretar, fue una patada sin balón y realmente creemos que el club y los aficionados se merecen una explicación del CTA", señalaba el director general Kike Pérez, que habló antes de la gala de premios "Siempre Fuerte" organizada por el club: "De momento no contestaron. Aportamos las imágenes de la jugada, fotograma a fotograma, incidimos en que al jugador lo lesionaron de la patada, no hay que valorar la intensidad. Esperamos que alguien nos dé una respuesta".

Avilés no se pudo ejercitar este lunes, día después, por el golpe recibido. Se espera la evolución del madrileño para ver si puede estar disponible en el regreso al tajo de este miércoles y ayudar en el partido ante el Intercity del próximo domingo.