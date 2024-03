Van Nistelrooy: "El del Málaga fue el mejor vestuario de mi carrera"

Ruud Van Nistelrooy no deja escapar la más mínima ocasión para recordar su etapa en el Málaga, donde colgó las botas. Ahora que está unos días en Sevilla, volvió a insistir en la magia de aquel grupo que pilotaba Manuel Pellegrini. "Puedo hablar de 15 jugadores de ese plantel de alto nivel. Fue el mejor vestuario de toda mi carrera. Se juntó allí, la verdad es que sí. De un vestuario con Joaquín, Santi Cazorla, Demichelis, Enzo Maresca, el ambiente que había dentro... Luego con los Pichitas, el flamenco, el clima de Málaga, las barbacoas, las comidas… Y luego salíamos al campo. Era imposible no funcionar. No había otra opción", aseguró en una entrevista para Relevo.

En Sevilla su cicerone es Joaquín: "Estuvimos comiendo juntos, siempre es un placer. Compartimos memorias del vestuario del Málaga, fuimos cuartos en liga… Y también hablamos que dónde está el Málaga ahora duele, hablamos de eso. Realmente es así".

Su idea de hacer entrenador nació en La Rosaleda: "Me llegó en el último año en el Málaga, con el míster, con Pellegrini, que me ayudó mucho en ese sentido. Tenía 35 para 36 años, era mi última temporada y jugué menos, pero me ayudó ahí. Me dijo que me preocupara por los jóvenes, por los demás, que pensara en ayudar desde el vestuario y desde el campo de entrenamiento. Había jóvenes como Isco, Juanmi, Portillo, Castillejo… Eran chavales jóvenes y los empiezas a ayudar a ellos. Ahí me nace lo de ser entrenador".

Pellegrini le marcó: "Lo tuve en el Madrid y en el Málaga, y lo veo igual. Trabajando de una manera constante para estabilizar organizaciones, como es el Betis y en su cuarto año. Lleva una experiencia, una manera de jugar, unos principios que están siempre en su metodología. Es espectacular estar con él, por eso quería estar aquí y compartir mis experiencias y las suyas. Es fenomenal el trabajo que está haciendo. Pero no un año, son más de 30 ya. Sus equipos juegan siempre bien. Villarreal, Real Madrid, Málaga, City, West Ham… Sus equipos juegan bien la pelota, los jugadores se sienten bien por cómo maneja el grupo. Tiene una estructura del juego, pero también deja una libertad para crecer y que salga tu calidad como jugador. Esa combinación es especial".

Futuro en España

"Me gusta mucho, me gustaría entrenar aquí. Tengo posibilidades en Holanda, pero me gustaría hacerlo en Alemania, Inglaterra o España, en las ligas que he jugado. Hablo los idiomas. LaLiga, claro, sería fenomenal. Me gusta mucho, me gustaría entrenar a un club bien organizado. Tengo la experiencia de estar en una academia como la del PSV, donde estuve tres años en el juvenil, uno en el B, en Segunda División, y luego en el primer equipo. Llevé mucho talento en esta época, como Gakpo, Madueke, Bakayoko, Xavi Simons… Formé parte del desarrollo de estos talentos. Me encanta trabajar con gente joven y luego con gente con experiencia. Esa combinación es ideal para trabajar como entrenador. Pero yo no quiero volver a la academia, quiero estar ahí, entrenar y desarrollar gente joven y ganar partidos. Es lo importante al final. Con una manera de jugar a fútbol que es la mía".