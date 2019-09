El Málaga-Cádiz ya ha empezado a jugarse aunque no sea en los terrenos de juego. Porque precisamente el club de La Rosaleda está interesado en que se le busque otra fecha al partido (12 de octubre) por culpa del Virus FIFA, que podría dejar su ya de por sí raquítica plantilla sin alrededor de 10 elementos. Pero resulta que la otra parte implicada no se plantea esta posibilidad y no ayudará en lo más mínimo a que se cambie el día ya determinado para la disputa del encuentro.

Se opone el Cádiz a cualquier medida al respecto. Lo sostuvo sin titubear Manuel Vizcaíno, presidente del club amarillo: "Las reglas son iguales para todos. El año pasado nos jugamos un ascenso y nos quedamos sin Darwin Machis ni Manu Vallejo. Quiero que se cumpla la ley como se cumplió con el Cádiz". Además, el dirigente dijo esto en relación a la situación que atraviesa el Málaga: "Hay que tener mucho cuidado con los gurús y los que saben más de fútbol que nadie".

Hay que recordar que el Málaga cuenta con una plantilla muy corta en cuanto a número de fichas profesionales se refiere con un total de 17. Así que cada vez que hay fechas de encuentros internacionales, los blanquiazules se echan a temblar. Porque a pesar de la categoría y la situación, el equipo cuenta con un buen número de fijos con sus selecciones.

Pueden verse envueltos Munir (Marruecos), Sadiku y Keidi Bare (Albania), Mikel Villanueva y Juanpi (Venezuela) y Benkhemassa (Argelia), además de Lorenzo González, que fue citado por la selección suiza sub 20. Bare es el único que ocupa ficha del filial de todos ellos, cuestión de absoluta relevancia, sólo hay que regresar al episodio de Santander. Sin olvidar que Dani Pacheco continúa lesionado y sin fecha de vuelta.

Otros que también suele acudir a citas internacionales con las categorías inferiores de sus selecciones son Hicham, Ramón Enríquez e Iván Jaime.