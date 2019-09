Abdullah Al-Thani está acorralado. En mitad de la mayor tormenta que ha vivido el club en los últimos años, con sus niveles de popularidad por los suelos y con cada vez mayor presión social y política, le llega una nueva comunicación judicial que le quita la razón y se la da a BlueBay. Justo el mismo día que amanece el estadio empapelado con carteles muy duros y también el mismo día en que el grupo Adelante Málaga arremete contra el presidente blanquiazul por Arraijanal y la rotonda que el Ayuntamiento puso a su nombre.

Llegó la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Málaga. El juez Ramón Jiménez León determinó que “no ha lugar a acordar la aclaración/complemento solicitada por el Procurador Doña Laura Arango Gómez, en nombre y representación de NAS FOOTBALL S.L. de la sentencia nº 133/19 de fecha 05/06/2019, que se mantiene en todos sus extremos”. A partir de este mismo momento, la parte de la defensa tiene un plazo de 20 días para presentar su recurso, algo previsible y que continuaría respondiendo a la estrategia de Al-Thani desde que se iniciara el proceso, basada básicamente en usar todos las maniobras necesarias para eternizar el caso.

Hay que recordar que BlueBay reclama el 49% del paquete accionarial del jeque Al-Thani, que era de alrededor del 97% del total del Málaga. Aunque más allá de esta cuestión, la hotelera pretende también que le concedan el control de la gestión de la entidad. De momento, no ha habido ninguna medida cautelar en este sentido.

Al margen de lo que suceda en los tribunales, también se están movilizando los partidos políticos. Además de la reciente iniciativa del grupo popular para el próximo pleno, que no es más que la continuidad de la línea trazada en las últimas fechas por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El Ayuntamiento, con el primer edil a la cabeza, impulsa un movimiento al que se han sumado Diputación y Junta de Andalucía, donde además han abierto las puertas a los accionistas minoritarios del Málaga. Hubo una primera reunión en la que hasta participó Javier Tebas por teléfono para explicar la situación vista desde la patronal, que además maneja toda la información necesaria para entender el contexto.

La postura de las instituciones, al menos atendiendo a sus comunicaciones públicas, es un tanto laxa. Adelante Málaga, el grupo municipal que engloba a Izquierda Unida y Podemos, va más allá. Su portavoz, Eduardo Zorrilla, se expresó ayer con dureza. No sólo atacó al sheikh, también hubo para De la Torre a cuenta de los terrenos de Arraijanal y la rotonda a nombre del catarí.

Adelante Málaga defenderá en el pleno del próximo martes una moción en la que se reclama la caducidad de la licencia de construcción otorgada a la fundación que presiden el jeque Al-Thani y sus hijos para “la puesta en marcha de su lucrativo negocio” en los terrenos de Arraijanal y al que ha calificado como “el Algarrobico malagueño”, dijo Eduardo Zorrilla, que añadió: “En mayo de 2017, el gobierno municipal aprobó entregar gratuitamente la concesión demanial –al Ayuntamiento le costó 70 millones de euros– de una parcela de 108.368,96 metros cuadrados en Arraijanal a la fundación cuyos únicos patronos son el jeque y sus hijos”. La portavoz adjunta, Paqui Macías, apuntó: “Ha pasado un año que las obras están paralizadas y no parece que vayan a reanudarse después de la situación económica del club”.

Zorrilla atacó también a De la Torre acusándolo de actitud “servil y vergonzosa para los intereses de los malagueños, llegando incluso a poner el nombre del jeque a una rotonda”. Adelante Málaga espera que se retire de un vez el nombre de Al-Thani a esa glorieta y se pongan el nombre de afición malaguista “que es la que se merece el reconocimiento de la ciudad por su fidelidad y lealtad al equipo”.

Mientras tanto, el club tiene que completar su plan de viabilidad antes de diciembre, teniendo que reducir para entonces un déficit de más de cinco millones de euros, tal y como confirmó el martes por la noche Javier Tebas, presidente de LaLiga: “Si el Málaga cumple su plan, yo soy optimista. Creo que no es difícil, pero tiene que hacerlo. Tiene un desfase de tesorería aproximadamente de cinco millones de euros. Con las decisiones que quiere tomar y que ya habrá empezado a tomar, no tendrá ningún problema si lo hace. El plan tiene que estar en marcha y en diciembre terminado. Su problema es de corto plazo, no de largo plazo”.