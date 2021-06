El Juvenil A del Málaga CF ya está de camino a Bilbao, donde disputará la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones. El partido, este domingo 20 en la Ciudad Deportiva de Lezama, será televisado desde las 18:00 horas tanto en 101tv como en las plataformas oficiales de ambos clubes.

Antes de partir en autobús esta mañana rumbo a tierras vascas y tras el último entrenamiento del equipo en la Federación, Nacho Pérez hizo declaraciones para los medios del club. "De ilusión vamos a tope. Tenemos muchas ganas de llegar allí y de disputar ese partido en una ciudad deportiva impresionante como es Lezama", comentaba el técnico de los juveniles, que defenderá el 2-0 de sus chicos en Bilbao: "Vamos a intentar hacer un buen partido para pasar a la siguiente ronda".

"No nos podemos confiar, es una buena renta, pero no podemos confiarnos", recordaba a sus jugadores Nacho, que sabe del potencial de los leones como locales: "Ellos no han perdido ni un partido este año en casa, han jugado los nueve de la primera fase los han ganado, y los tres de la siguiente fase igual, encima con goleadas de 3-0, 4-0 y 7-1. Ellos en su casa están con mucha confianza y vamos a intentar romper esa imbatibilidad que tienen allí”.

El nuevo formato de la Copa de Campeones, con cuartos de final a doble partido y con semifinales y final en sede única como una Final Four, encandila al entrenador blanquiazul: "A mí me hace mucha ilusión este formato. Al no haber Copa del Rey, el poder jugar a ida y vuelta nos viene bien para poder medirnos a clubes como el Athletic, que trabaja muy bien la cantera de toda la vida y lo hace bien".

El torneo, según Nacho, sirve al equipo para calibrar su nivel ante rivales de mayor magnitud, algo que ya en la ida demostraron: "Esto nos sirve para saber realmente en qué nivel estamos. Después cambia el formato a Final Four, en una sede única, y eso nos va a servir que este año vivamos un poco de las dos competiciones, la Copa de Campeones y la Copa del Rey, una primera ronda para vivirla a doble partido y luego como ha sido siempre la Copa de Campeones".