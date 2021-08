Cufré: "Quedé impactado con La Rosaleda, no esperaba tanto apoyo"

Braian Cufré fue presentado este miércoles oficialmente como nuevo jugador del Málaga CF. El argentino, que llega a préstamo por el Mallorca sin opción de compra, ya ha debutado con el equipo y tuvo minutos tanto ante el Mirandés como ante el Ibiza, como extremo y lateral, sus dos funciones.

"Cuando salió la opción del Málaga no lo dudé. Sé la clase de club que es, es un club lindo para mostrarse. Recién salió le tiré para adelante", reconocía el zurdo, que explica que charló con su compatriota Chavarría tras conocer el interés: "Con Pablo hace un tiempo que venimos hablando, cuando se dio fue el primero en consultarme y le dije como iba todo. Había que esperar, estaba ilusionado en venir acá".

Al argentino le sedujo, además de la plaza, el proyecto del Málaga, que considera que es "bueno" y que tienen "un equipo con muy buenos jugadores y completo". "Veo al equipo bien. Es una temporada larga, aunque no salieron los dos primeros partidos como quisimos. El primer tiempo del Mirandés fue muy bueno. Pudimos hacer diferencias. Es normal que el equipo rival profundice más. En Ibiza fue un partido duro, juegan bien. En el segundo tiempo se mostró otra cara. Pudimos llevarnos un punto ante un equipo complicado", explicaba sobre el inicio de temporada.

El lateral se mostró preparado para jugar tanto el lateral como el extremo, está "a disposición del míster". Sobre los objetivos grupales no quiso mojarse: "Es una competición difícil y larga, cualquier rival es complicado. Iremos semana a semana partido a partido. Dando lo mejor de cada uno. No hay otra cosa por hacer. Trabajar y hacer lo nuestro".

"La ciudad no la conozco mucho todavía. Sigo en un hotel. Lo que he visto de la ciudad me encantó, muy linda", explicaba sobre la ciudad, lo que sí pudo comprobar es el ambiente de La Rosaleda el debut liguero: "Vengo de Argentina que se vive mucho. El otro día de local con la gente nuestra, quedé impactado, no esperaba tanto apoyo. Es lindo ver que tu afición apoya siempre, esperemos que se pueda completar la capacidad y disfrutar de eso".