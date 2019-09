La preocupación por el estado del Málaga llega a los políticos. Las declaraciones se suceden cada vez con mayor intensidad. Francisco de la Torre, alcalde, fue cuestionado en una comparecencia por el estado del club de fútbol más representativo de la provincia. Y dejó caer, leyendo entre líneas, que se ha dado algún paso.

"No tengo los datos, no soy experto al detalle. Pero quiero lo mejor para el equipo de fútbol, el mejor club posible. Es un sueño ser el mejor club de España o para ser campeón de Liga, pero creo que tenemos el legítimo derecho de aspirar a tenerlo. Somos una de las mejores ciudades de España y de Europa y es normal que se aspire a tener un club igual. La afición de Málaga se lo merece y hay que trabajar para ello", contextualizaba el alcalde.

Prosiguió De la Torre diciendo que "la familia Al-Thani, la propiedad, demostró en su día el interés hacia Málaga y al club, puso unos recursos. Entiendo que tiene que reflexionar para si están en condiciones de ofrecer a ciudad y afición lo que esperan. Si no están en condiciones, deben dar un paso al lado y dejar que haya otra propiedad. No me refiero a la propiedad que está en el plano judicial [BlueBay] sino a un tercero, otra persona o empresa que pueda tener un deseo honesto, limpio, y un deseo de colaborar para que el club de Málaga sea un gran club. Ese es mi mensaje", afirmaba el alcalde yendo más lejos.

"Si hay ese paso al lado, con un precio justo y adecuado, ese nuevo propietario tendrá que negociar con la parte que está litigando. Es comprar un club con un pleito, por decirlo de alguna manera. No entro en la valoración, no sé si valdrá más o menos, pero mi ofrecimiento pleno y mi disposición para ello, lo saben los interesados, es total. Lo reitero en estos momentos de dificultad. En cualquier caso espero que lo que dicen los expertos, que afirman que no es fácil hacer un papel, no sea así para esta temporada. Es necesario dar un cambio, queda dicho bien claro", remató un alcalde con un duro mensaje a la propiedad del Málaga.