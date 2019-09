El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, estuvo en los micrófonos del programa El Pelotazo de Canal Sur. Habló de sus proyectos al frente de las consejerías, considera que Andalucía tiene las condiciones para ser una "Silicon Valley del deporte", de la importancia de hacer confluir deporte y educación, del programa Mentor 10, pionero en España, o de la candidatura a Región Europea del Deporte en 2021 de la comunidad.

Pero, claro, la actualidad futbolística acucia y preocupa con el Málaga. Dio una visión interesante y quizá más realista que la de otros mensajes de políticos que se pronuncian acerca del tema. Admite la preocupación pero ve difícil un intervencionismo en una sociedad anónima. "Aquí lo vemos con mucha preocupación, qué puedo decir. Se vive con tristeza y preocupación, es difícil de entender que se llegue a esta situación. Los clubes son sociedades anónimas, ellos tienen sus propietarios, toman sus decisiones, que son soberanas, tú no puedes intervenir. Te pueden gustar más o menos, las puedes criticar, te puedes quejar... Pero el club no es tuyo. Es cierto que también hay un sentimiento que es patrimonio de la ciudad. Desgraciadamente, esto lo vemos periódicamente en el mundo del fútbol".

Reflexionaba Imbroda sobre el cambio de orden en las primeras categorías del balompié nacional. "Si observáis la Segunda División está repleta de equipos que han sido de Primera mucho tiempo. Sin embargo, en Primera hay un número de equipos importante sin esa tradición, pero que están muy bien gestionados. Haced esa reflexión. Nos encontramos con situaciones un tanto disparatadas como la que se vive en Málaga. Pero creedme que no es fácil porque esto parte de una propiedad. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues no lo sabemos, pero nos tiene a todos muy preocupados", afirmaba el consejero.

Cuestionado sobre si han trasladado al Málaga la preocupación existente. "En el Málaga tienen plena constancia, no hay que dudar de eso, de que a las instituciones nos preocupa. Eso es así, pero es verdad que no tiene una solución fácil. El deporte es mucho de emoción y sentimiento. Es patrimonio de una ciudad y la sociedad debería tener cierto tacto para tener cuidado con lo que debe ocurrir. Se puede producir una compraventa que vaya bien, pero no tiene una solución sencilla si va mal. Sí subrayo que en el club tienen constancia de esa preocupación", remachó el que fuera entrenador del Mayoral, el Unicaja y la selección española.