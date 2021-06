Siguen todavía llegando despedidas en el Málaga CF. Tras concluir la temporada este pasado domingo y un lunes cargado de mensajes en las redes por parte de casi toda la plantilla, este martes aún quedaban algunos rezagados como Yanis Rahmani y Joaquín Muñoz, que anunciaban su hasta pronto. También hacía balance Iván Calero tras media temporada en blanco tras su grave lesión.

Suena a despedida en el caso del extremo francoargelino. Sin posibilidad de pagar su opción de compra que contemplaba la cesión del Almería, el jugador deberá volver a la disciplina rojiblanca donde su futuro es aún incierto. El Málaga seguirá atento.

"Gracias Málaga CF, gracias por tanto, por hacerme tan feliz y hacerme disfrutar de la temporada más feliz de mi vida. Gracias a todos y cada uno de los miembros del club, servicios médicos, utilleros, cuerpo técnico, directivos...", iniciaba Yanis, que hacía menciones especiales: "Gracias Manolo Gaspar por creer en mí y darme la oportunidad de venir a Málaga. A Sergio Pellicer por confiar en mí desde el primer día y darme su confianza incluso cuando las cosas no salían bien, por tu sinceridad y por todo lo que me has enseñado".

No pasaba por alto la ausencia de público en La Rosaleda toda esta temporada Rahmani, que se despedía con su clásico why not: "Gracias a todos los aficionados por tanto apoyo, por sentir vuestro calor en todo momento. Me queda la espina clavada de no disfrutar de La Rosaleda llena y poder disfrutar de un ambiente espectacular. Seguro que algún día podré tener esa suerte. Why Not????".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yanis Rahmani (@yanis_rahmani10)

"Málaga, es momento de separar nuestros caminos", escribía en su redes sociales Joaquín Muñoz, otro de los jugadores que tendrá que volver tras su cesión, ésta sin opción a compra. El malagueño reconocía haber cumplido un sueño: "Hemos reído, hemos llorado, pero sobre todo hemos disfrutado en una temporada atípica para nuestro club. He sido un privilegiado al poder haber vestido esta camiseta, haber formado parte de un cachito de vuestra historia y haber cumplido el sueño de cualquier nene malagueño".

"Aquí he crecido como jugador, pero sobre todo como persona. Espero que algún día nuestros caminos se crucen de nuevo. Atentamente, un malaguista de corazón", finalizaba su carta de despedida Joaquín, que regresará al Huesca, recién descendido a Segunda División esta temporada.

Sin olvidarme de compañeros, CT y CM, readaptadores, los pichitas, personal del club y por supuesto a vosotros AFICIÓN. Gracias 💙 @MalagaCF pic.twitter.com/8Gs2KTcaCa — Joaquin Muñoz (@joaquinmnz7) June 1, 2021

"The end", escribía Iván Calero para comenzar el balance tras una temporada que divide claramente en dos: un inicio prometedor y desenlace aciago tras una grave lesión que le dejó en blanco más de la mitad de este curso. "Acaba una temporada agridulce, sacando la parte positiva de todo recordaré esta etapa como un aprendizaje más", escribía, con ganas de volver al ruedo: "A pesar del sabor amargo de estar tanto tiempo apartado de los terrenos de juego vuelvo fortalecido y con más motivación que nunca".

"Muy contento por el trabajo del equipo durante todo el año y por conseguir el objetivo. Este verano no hay descanso, con el objetivo de llegar lo mejor posible para la nueva temporada. ¡Las ganas no faltan!", concluía Calero, que apunta que su pretemporada comenzará mucho antes que la de sus compañeros con la puesta a punto tras superar su lesión.