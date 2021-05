El mapa contractual de la plantilla del Málaga CF

Acaba la temporada 2020/21, viva la temporada 2021/22. Ha sido una campaña exitosa. Ser el 12º de Segunda no puede ser nunca el lugar natural del Málaga, ser considerado un buen resultado. Pero la realidad dice que el equipo con el límite salarial más bajo, el más barato de la competición, más que Mirandés, Sabadell, Cartagena o Logroñés, estaba salvado mes y medio antes de que acabara la competición tras soñar, incluso, con algo más.

Se va Sergio Pellicer, dejando en el aire de que hubo algún cortocircuito que no se ha explicado. El propio entrenador ha dejado caer en las dos últimas ruedas de prensa que profesionalmente quizá se haya equivocado, pero recalcando que estaba vacío. Manolo Gaspar obró rápido para fichar a José Alberto López, un entrenador que ya tenía en mente, que le gustaba cómo trabajaba. Esas sensaciones las ratificó en aquellas conversaciones iniciáticas para su renovación y el acuerdo se alcanzó rápido. El buen año con el Mirandés, en un equipo muy joven y con muchos cedidos, le da cierto crédito, aunque la exigencia de Málaga es mucho mayor. Tuvo un buen ejemplo en el Sporting, el club de su vida, otro grande de la categoría.

José Alberto López, que llegará a Málaga en las próximas horas y que ya estuvo buscando casa a través de amigos en la ciudad, vendrá con al menos colaboradores y ya trabaja planificando con Manolo Gaspar lo que va a ser la próxima temporada. El mapa contractual del equipo propicia que habrá salidas. No será una revolución tan extraordinaria como la del verano pasado, en la que sólo siguieron David Lombán, Luis Muñoz y Benkhemassa, pero también habrá muchos cambios. Los tres siguen con contrato, pero un puñado de jugadores cedidos o que firmaron hasta junio de 2021 acaban su vínculo. Acaban contrato el ya retirado Orlando Sá más Pablo Chavarría y Stefan Scepovic. Y terminan su cesión Matos y Caye Quintana (Cádiz), Juan Soriano (Sevilla), Josua Mejías (Leganés), Cristian (Extremadura), Joaquín (Huesca), Yanis Rahmani (Almería) y Jozabed (Celta). Algunos de ellos podrían prolongar su estancia en Málaga, como los dos últimos. La división en la que esté el Almería o la resolución de contrato del sevillano con los vigueses determinarán las opciones. También Joaquín Muñoz desea quedarse, pero el descenso del Huesca complica la situación. Y con Chavarría había conversaciones antes de que se rompiera la rodilla. Había mucha satisfacción con su rendimiento, aunque habrá que valorar la recuperación de un jugador de 33 años.

En cuanto a los jugadores con contrato en vigor, hay nueve con ficha del primer equipo. Los tres citados arriba (Lombán, Muñoz y Benkhemassa) más Barrio, Juande, Calero, Alexander, Escassi y Jairo. Además, Hicham y Kellyan García ya no serán sub 23 y o se quedan en el primer equipo o salen. Tras un año en blanco prácticamente por las lesiones musculares que le han atormentado, el marroquí cuenta en principio con un voto de confianza del club, que no ha dejado de creer en sus cualidades aunque haya estado parado mucho tiempo. El meta, por su parte, estuvo en Ibiza, con el que ascendió a Segunda A, aunque sólo ha jugado dos partidos oficiales en toda la temporada. Tampoco ha convencido Alexander González, en una posición, además, en la que hay overbooking con Calero, Isma Casas y Ale Benítez.

De fondo está la decisión de LaLiga de levantar o no la sanción sobre el Málaga tras no cumplir el fair play financiero en temporadas anteriores. Hay moderado optimismo con que la patronal levante el pie. Son ya cuatro ventanas de fichajes, dos temporadas completas, con ese tope de 18 fichas que ha obligado a hacer funambulismo a Víctor primero y Pellicer después. La póliza de crédito de 8.6 millones de euros que se debe suscribir (este martes acaba el plazo para presentar propuestas) en próximas fechas va encaminada no sólo a garantizar la viabilidad económica, que es lo más importante, también a ganar músculo para poder invertir en mejores jugadores.

El levantamiento de la sanción permitiría hacer contratos del primer equipo, como sucedió el año pasado con Juande, a Isma Casas o Ramón Enríquez, que han sido a todos los efectos menos el legal jugadores del primer equipo ya esta campaña. Cristo también tiene ficha del filial aunque puede salir cedido, es la intención del club. Aumentaría la flexibilidad en el plantel y permitiría ganar profundidad sin dejar de dar oportunidades a la cantera, uno de los motivos para el fichaje de José Alberto, con amplia experiencia en el trabajo con los jóvenes en Mareo. Con jugadores como Benítez, Larrubia o Loren hay también vía libre para que se entrenen con el primer equipo, a todos se les ha renovado como mínimo hasta 2022 esta temporada.

Sobre ello hablaba Manolo Gaspar semanas atrás. "Debemos subir el límite salarial como sea. Trabajamos en distintas posiciones, dependiendo de cuántos movimientos vamos a tener y en eso debemos estar preparados. ¿Cuántas operaciones habrá? Va a depender de lo que pase. Tenemos jugadores en situaciones especiales que podrían fichar. Diría que 8-9 operaciones, por ahí, son las que realizaremos. Tenemos la incertidumbre de las fichas profesionales que vamos a tener. Volvemos al límite, si no lo tenemos poderoso, para qué quiero más de 18 fichas. Si tenemos más fichas pero no tenemos más dinero tenemos que ver si nos merece la pena o no rellenarlas todas", explicaba el director deportivo.

Con todos estos ingredientes, subir el nivel del equipo, si se puede también la profundidad, es uno de los retos para el proyecto 2021/22, sobre el que esta semana habrá novedades concretas.