A Mikel Villanueva (San Cristóbal, Venezuela, 1993) le llegó tarde su oportunidad en el balompié. No por ello dejó que pasara, la cogió y rápido hizo las maletas directo a un cursillo intensivo de fútbol de élite. Reconoce que aprendió a base de errores un deporte que no practicó de forma profesional hasta poco antes de cumplir la veintena. Su carrera está siendo como un home run, excesivamente rápida, pero de la que toma nota y aprende. Queda poco, futbolísticamente hablando, de aquel chico que aterrizó en la Costa del Sol en el verano de 2015.

–Mikel Villanueva llega a Málaga en 2015 directo al filial blanquiazul, ¿qué queda de aquel joven de 22 años?

–Un hombre con mucha ilusión de jugar aquí en el Málaga, agradecido al club, no sé todavía si estaré aquí mucho más tiempo pero el que esté lo daré todo por la camiseta.

–¿Recuerda cómo se fraguó su fichaje? Llegó cedido al filial en un principio.

–Fue con mi representante todo, se encargó él de todo. Yo no tuve contacto directo con el club. Vine cedido en principio y luego hicieron la compra. La alegría fue increíble, venir a un club como el Málaga, no era cualquier club. Estoy agradecido siempre del trato que me han dado aquí y de la oportunidad que me brindaron. Ahora intento devolverlo todo con trabajo.

–¿Cuánto ha madurado futbolísticamente desde que llegó?

–Mucho. Llegué con poco tiempo jugando al fútbol, porque jugaba antes a otro deporte [béisbol]. La evolución fue muy rápida. Tuve que aprender cosas... no de la peor manera, pero sí con errores, así es como uno aprende. Y bueno, ahora estoy aquí, soy bastante diferente, pero me caracterizo por eso mismo, por ser diferente y tener más experiencia.

–Hablando de ese otro deporte... ¿cómo fue el cambio del béisbol al fútbol?

–Yo no había jugado al fútbol nunca. Solo jugaba con mis amigos en la calle. Ya en el béisbol no tuve oportunidad de hacerme profesional y aproveché una oportunidad que me dieron cuando ya estaba en mi universidad estudiando una carrera. Me dijeron que si quería jugar y ni lo pensé. Me encanta el deporte y mira, aquí estoy.

–Parecía predestinado a ser deportista.

–Lo parecía y lo ha sido, sí, sí.

–¿Qué le queda del béisbol?

–A mí me encanta el béisbol, me encanta. Quisiera poder ver más béisbol pero aquí no transmiten mucho. Aquí el béisbol no se ve, pero sí lo sigo. Allá en Venezuela, mi equipo favorito es el [Navegantes del] Magallanes y obviamente los New York Yankees [señalándose su gorra] de las grandes ligas.

–En un año pasó de jugar en Venezuela a la Primera División de España. ¿Cómo gestionó ese salto?

–Como te dije la evolución fue demasiado rápida, creo que me salté procesos que debería haber hecho. Pero es verdad que tuve fallos por no haberme formado desde niño. Pero bueno, todos los errores sirven de aprendizaje y ahora creo que soy alguien mejor, al que le han servido todas esas lecciones.

–¿Le llegó quizá demasiado pronto el salto?

–Sí, fue todo muy muy rápido. Muchos peldaños en poco tiempo.

–Un año después fue su primera experiencia en Segunda, en el Cádiz de Álvaro Cervera, ¿qué recuerda de aquel año?

–Fue un año muy bueno. A nivel del club y del equipo estuvimos muy buen, mucho tiempo en zona de ascenso directo y al final no entramos ni siquiera en play off. No recuerdo cuantos partidos, pero no conseguíamos victorias ni sacar puntos y salimos de la zona de ascenso. Pero recuerdo un año bonito. La gente allí me acogió bien. Agradecido por todo.

–¿Qué le enseñó Cervera? Tiene al Cádiz líder.

–Cervera es un entrenador muy exigente, muy físico. Él tiene ya su idea de juego y le ha funcionado. Es un equipo guerrero, que todos corren el uno por el otro. Saben a lo que juegan: ataque directo, contragolpe... Con eso les va bien. Están en un buen momento.

–Posiblemente el año pasado vivió una de las temporadas más difíciles de su carrera.

–Sí. Firmé en el Reus y no sabía muy bien en la situación en la que estaba el club. Cuando llego allí me doy cuenta de todo. Traté de estar tranquilo, de jugar que era lo que yo quería. Y bueno, ya saben en qué terminó todo... Terminé quedando libre y fiché por el Nàstic de Tarragona, casi en la misma ciudad. Un año complicado en definitiva.

–¿Cuándo se da cuenta que algo va mal?

–A medida que iba pasando la pretemporada ya se sabía, más o menos algo parecido a lo que estuvo pasando aquí en pretemporada. Yo la verdad es que no pensaba que pudiera llegar a ese punto la situación, pero fue así. Lo pasamos bastante mal.

–¿Recuerda cuándo le confirmaron que le equipo había sido expulsado de la competición?

–No recuerdo bien. Eran momentos en los que llegábamos a entrenar y se hablaba siempre de lo mismo... Nos reuníamos bastante con la AFE para informarnos bien, porque no entendíamos muy bien la situación pero no recuerdo bien el momento exacto.

–Este año las dudas le vuelven a aparecer...

–Me toca otra vez vivir la misma experiencia, quizá un poco diferente. Aquí no tenemos los temas económicos que tuvimos en el Reus, que estuvimos cuatro o cinco meses sin cobrar. Aquí es diferente.

–¿Encuentra paralelismos con ambos casos?

–No sé. En el Reus no había mal rollo en el vestuario. Nosotros salíamos a jugar y ya. Era difícil porque teníamos a pocos jugadores del primer equipo. Pero aun así no estábamos teniendo malos resultados. Aquí tenemos un muy buen equipo pero no estamos teniendo resultados positivos pero sé que se va a sacar adelante por la calidad que hay en la plantilla.

–¿Le preguntan en el vestuario por lo que vivió en Reus ahora que existen esta incertidumbre?

–No me preguntan mucho. Hay otros compañeros que también lo han vivido años atrás. Ahora solo hay que trabajar y hacer lo que está en nuestras manos, que es jugar.

–¿Qué os dice desde el club o el cuerpo técnico?

–Confianza y salir a darlo todo.

–En lo estrictamente deportivo, ¿cómo se ve este año?

–Este año estoy muy bien, con ganas de seguir agarrando minutos, de jugar bastante y poder aportar al equipo para sacar esta situación adelante.

–Quizá no está contando con los minutos que esperaba...

–Bueno, creo que es normal. Cuando empecé a agarrar minutos me tuve que ir con la selección, pierdo algunos partidos y es normal que pierda la continuidad. Siempre es bueno que me llame la selección pero en este caso con el club me perjudica.

–¿Cómo se ve con la absoluta, ¿completamente asentado?

–Sí, tengo bastantes llamados. Lo hacen bastante, estoy muy contento.

–Y qué me dice de Juanpi.

–Juanpi es un jugador superbueno, superimportante en el equipo. Creo que es un jugador diferente, de los que hay que tener siempre en un vestuario. Es mucho más maduro a la hora de jugar y tomar decisiones en el campo.

–Usted tiene contrato hasta 2020, ¿se habla de renovación?

–No lo sé. No hemos hablado de ese tema. Queda aún este año y veremos qué pasa más adelante. No cierro puertas a nadie, aún no hemos hablado nada y a ver qué pasa.

–Y el pasado verano, ¿tuvo opciones para salir?

–Sí, hubo algunas cosas. Pero nada interesante, no me gustó y nada. Aquí sigo en el club.

–¿Al equipo qué le está pasando esta temporada?

–No sé. Yo veo al equipo jugando bien. Creo que estamos en esa racha que siempre aparece en todos los torneos que hay que superar. Al conseguir una victoria nos destaparíamos y empezaríamos a subir escalones.

–La pelotita parece no quiere entrar...

–Creo que solo falta eso. Estamos trabajando muy bien, en los partidos estamos bien. Creo que es solo cuestión de enchufarnos con el gol.

–¿Y del VAR se habla en el vestuario?

–A mi opinión el VAR está para ayudar. No lo veo mal. Si algo determina el VAR es justo.

–Sin vencer desde Santander... ¿desmoraliza esta racha de resultados?

–Es normal que estemos un poco golpeados por la situación, pero desmoralizados no creo, veo a la gente muy metida y como te dije, es cuestión de cambiar un poco la racha y sé que lo vamos a hacer.

–Y ahí Víctor os ayuda.

–Víctor nos ayuda mucho. Trata mucho al grupo.

–El partido en Riazor, ¿vida o muerte?

–Nos jugamos mucho.

–¿Y qué opinión tiene de los canteranos? Este año son muchos.

–La verdad es que la mayoría de ellos tienen mucha personalidad. Este es el año que tienen que aprovechar al haber tan pocas fichas del primer equipo. Tienen que trabajar y nunca bajar los brazos. Llegar no es tan difícil pero el problema es mantenerse.