Alberto Escassi, uno de esos pocos jugadores que aún quedan que carece de redes sociales, ni Twitter ni Instagram, utilizó los canales oficiales del Numancia para despedirse del club, Soria y su afición tras cuatro años defendiendo la elástica de los numantinos, una vez que dejó Los Pajaritos y regresó a casa, Málaga.

"Mis planes pasaban por terminar mi carrera como jugador profesional en el Numancia", reconocía abiertamente el malagueño, que ante el descenso del equipo, decide vestir de blanquiazul: "Pero me voy antes de tiempo y con la pena de no haber dejado a este equipo en el lugar que le corresponde, el fútbol profesional".

El jugador, ya integrado en la dinámica del equipo en Alhaurín el Grande, donde esta tarde podría debutar ante el Granada, agradecía la oportunidad de jugar esas últimas cuatro temporadas a directivos y las enseñanzas de varios de sus entrenadores, así como el cariño de la afición numantina: "Dejo muchos amigos, he vivido momentos inolvidables de mi vida personal y profesional allí, por todo ello, Soria siempre guardará un lugar especial en mi corazón. Desde ahora y para siempre, seré un numantino más".

La carta de despedida de Escassi

"Después de cuatro años en Soria, no quería irme sin despedirme y sobre todo agradecer a todos los numantinos como me han hecho sentir durante estos años. Para mí ha sido un placer vestir la camiseta del Numancia y defender cada partido este escudo.

Mis planes pasaban por terminar mi carrera como jugador profesional en el Numancia. Pero me voy antes de tiempo y con la pena de no haber dejado a este equipo en el lugar que le corresponde, el fútbol profesional. Pero estoy seguro y es mi deseo que, más pronto que tarde, volveréis y con mucha más fuerza.

Me gustaría agradecer públicamente Paco Rubio, César Palacios y a Moisés Israel la confianza que han depositado en mí estos años. Me han hecho sentir importante y muy querido.

Tampoco me quiero olvidar de Jagoba Arrasate, López Garay y Luis Carrión, y sus cuerpos técnicos, de los cuales he aprendido mucho y me han hecho crecer tanto futbolísticamente como personalmente.

Y como no, a vosotros, a la afición que sois la parte más importante del club. No encuentro palabras suficientes para agradecer el cariño que me habéis dado tanto dentro del campo en cada partido como fuera.

En Soria me he sentido como en casa y eso ha sido gracias a vosotros. Es muy difícil para un jugador sentir el apoyo y el cariño de la afición y el club de la forma que lo he sentido yo.

Dejo muchos amigos, he vivido momentos inolvidables de mi vida personal y profesional allí, por todo ello, Soria siempre guardará un lugar especial en mi corazón.

Desde ahora y para siempre, seré un numantino más.

Con todo mi cariño,

Alberto Escassi".