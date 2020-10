Vicente Moreno llegará este lunes con el Espanyol a La Rosaleda. Llega el líder destacado de la Liga SmartBank pero su entrenador no quieren excesivas confianzas por parte de sus jugadores pese al buen comienzo. Torres más altas han caído a medio camino, lo sabe bien el valenciano.

"No hay que sacar pecho ya que acaba de comenzar todo esto", decía Moreno de los números de su equipo, que alaba la entrega en estos primeros compases y se sorprende porque "demasiado bien están funcionando las cosas porque todo requiere de un tiempo".

Del Málaga comentaba el técnico perico que es "un rival complicado" y que además "comenzó bien". "Es un rival al que le doy mucho mérito por todas las dificultades que tuvo. Hicieron muy buen trabajo y tengo una buena amistad con su técnico", comentaba Moreno sobre Pellicer, y proseguía: "Soy consciente que puede ser uno de los partidos complicados. No cambiará la voluntad de salir a ganarlo, debemos intentar que ellos se adapten y no nosotros a ellos. Son muy intensos y aprietan mucho en casa, con transiciones muy rápidas. Nos pondrán las cosas difíciles. Además, vienen de perder y eso les motivará. Deberemos hacer las cosas muy bien; vamos con ganas de ganarlo".

No daba pistas sobre su once, en el que figuró el pasado miércoles un viejo conocido como Sergi Darder en el doble pivote: "Hay cosas que me gustaron y otras que se pueden mejorar, independientemente del resultado. Es una posibilidad que tengo de poder repetirlo, o hacer cambios... Lo bueno es que tenemos variedad dónde elegir. Haremos balance de los jugadores y decidiremos en función del Málaga". Además apuntó a la posible inclusión en la convocatoria del delantero Wu Lei, en la recta final de su recuperación: "Son buenas noticias recupera a Wu, pues es un hombre importante para nosotros".