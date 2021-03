Llega el ambiente bastante caldeado a este Málaga-Almería tras las declaraciones del pasado sábado de José Gomes, técnico de los rojiblancos, por el desenlace de la pasada jornada ante el Leganés. Se sintió indignado el entrenador portugués por un penalti más que dudoso que permitió a los pepineros empatar el partido sobre la bocina.

"Nosotros merecemos respeto y hay que respetar a nuestra gente, a nuestro club", pedía con la voz muy alzada José Gomes, que en la rueda de prensa previa al envite ante el Málaga bajó el pie: "No sé lo que podrá pasar, no he insultado a nadie ni he dicho nada de ninguna institución. Todo lo que he hablado me parece que a los que les gusta el fútbol están de acuerdo, aunque es verdad, he hablado un poco más alto de lo normal, pero no he atacado a nadie. De todas formas estamos hablando del Málaga y lo otro ya forma parte del pasado, no hay que hablar más de ello".

"Estamos bien, concentrados en nuestro trabajo. Tenemos muy poco tiempo para preparar este partido, pero estamos bien, centrados en lo que tenemos que hacer, pero somos muy optimistas", destacaba el entrenador de los almerienses, que alaba a Pellicer y su equipo: "Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo, muy bien organizado, Sergio está haciendo un trabajo muy bueno, porque con todos los problemas que ha tenido ha manejado muy bien la plantilla y va a ser un encuentro muy difícil".

Sobre las virtudes blanquiazul, Gomes resaltaba que "es una plantilla que está muy unida, es un equipo con mucha intensidad, gente joven pero con calidad y pueden hacer daño a cualquiera. La presión que hace el Málaga es muy alta y merece un gran respeto esa forma de trabajar". Además, pedía a los suyos aprovechar lo vivido el pasado sábado para confrontar al Málaga: "Toda esa rabia y frustración hay que transformarla en energía para este partido".