"No hay nada, estoy muy contento en el Málaga", era la respuesta clara de Juande Rivas cuando fue cuestionado en Radio Marca Málaga por posibles interesados en este mercado de fichajes, negando que tenga ofertas en estos momentos y mostrando su predisposición a seguir: "Yo continuo. Por ahora no hay nada, encantado de seguir aquí. Espero que este año vaya igual de bien, o mejor".

El cordobés ha sido una de las grandes notas del Málaga CF esta temporada, el jugador más usado por Sergio Pellicer y un seguro impecable en la zaga. "Ha sido un año que no me esperaba que fuera tan bien. Muy contento por la temporada y por cómo ha ido tanto individual como con el grupo", reconocía el propio Juande, al que le sorprendió su papel este curso: "En principio no me esperaba jugar tantos partidos. Uno viene del filial, su primer año profesional... Lo que quería es aprender de los compañeros y adaptarme a la categoría. He podido tener regularidad, jugar muchos minutos y partidos. El míster apostó por mí y me dio confianza".

Pellicer ha sido uno de sus grandes valedores, tanto en la cantera como en su paso en el primer equipo. Le sorprendió su marcha: "No se sabía muy bien si iba a seguir o no, no me lo esperaba, no sabía nada. Podía imaginarme que después de la espera que hizo para tomar la decisión, podía quedarse o irse. Cualquier opción era respetable. Personalmente ha apostado por mí y siempre se lo agradeceré. Le va ir bien allá donde esté, porque es un buen entrenador y una gran persona".

"Con José Alberto intentaré aprender todo lo que pueda de él. Contento por aprender de otro gran profesional", comentaba Juande sobre su nuevo entrenador, y no fue el único nombre propio que deslizó, sobre Jozabed y su rescisión: "No le he escrito todavía. Había escuchado algo por ahí. Él es un gran jugador, aporta mucho al equipo. Yo por mí que continúe en el Málaga todos los años que quiera".

Cumplió un sueño

"Mi sueño era llegar al primer equipo como el de cualquier equipo. No me lo planteé como algo cercano. Siempre he trabajado para que se cumpliera. No me lo creía ni el año pasado, lo vivía pero parecía un sueño. Una vez que llegué mi sueño era este".

El Juvenil de Nacho

"Están demostrando que tiene gran nivel, con mucha hambre. Están demostrando que tienen alma y quieren pelear por más y ganar. Seguro que les va a ir muy bien. Los veo y me da nostalgia. Son competiciones muy bonitas. Es un momento muy especial durante la carrera de un futbolista".

La próxima temporada

"Vamos a ver la plantilla como queda. Si el equipo ha rendido de esta forma, el que viene mejor. Ya se irá viendo. Espero que sea un gran año. Cuanto más arriba mejor. Ojalá poder luchar por los play off o el ascenso. Ya se irá viendo".