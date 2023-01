Los posibles rivales del Málaga CF Juvenil en la Copa del Rey

Después de haberse obtenido la clasificación en los dieciseisavos de final a la siguiente ronda de la Copa del Rey Juvenil, toca conocer cuáles son los posibles rivales con los que podría verse las caras el Málaga CF en el torneo del ko. El siguiente encuentro, de nuevo a partido único, será el próximo 25 de enero.

Mientras que en la primera ronda los emparejamientos se realizaron por proximidad geográfica, ahora si habrá sorteo y se realizará este martes a las 16:00 horas. La eliminatoria se jugará en el campo del equipo que salga primero, mientras que en la anterior ronda fue en casa del mejor clasificado. Por eso, los canteranos de Martiricos debieron viajar hasta Cádiz, ya que aunque estuvieran empatados a puntos en la clasificación, los amarillos llegaban cuartos a la cita y los blanquiazules quintos.

Estos son los posibles rivales que pueden ser emparejados con los malacitanos: RC Deportivo, Real Sporting, Athletic Club, Antiguoko KE, Deportivo Alavés, FC Barcelona, UD Almería, Real Betis, Real Madrid, Atlético de Madrid, AD Alcorcón, UD Las Palmas, CD Tenerife, Villarreal CF y Valencia CF.

El Celta de Vigo, verdugo la campaña anterior de los boquerones de Luis Bueno, no estará en cuartos tras haber caído en el derbi gallego ante el Deportivo de la Coruña (2-1). Por lo tanto, no será posible soñar con una revancha. Aunque el técnico jienense dejó claro que no le importa el rival.

La primera ronda dejó encuentros muy igualados, donde la mayoría de los representantes en estos octavos ganaron por la mínima o necesitaron irse al punto fatídico como le ocurrió a los malagueños. Incluso el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid sufrieron. Sólo el Villareal goleó (3-0) al descanso al Espanyol.