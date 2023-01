El Juvenil del Málaga CF hace los deberes en la Copa del Rey y pasa en los penaltis

Llega la segunda alegría de la familia blanquiazul en este fin de semana, después de los respectivos empates del primer equipo del Málaga CF y el filial la nota positiva la pusieron el femenino y ahora los más jóvenes de la casa. El Juvenil División de Honor revivió en la Copa de Rey de dicha categoría la misma eliminatoria de la campaña pasada, donde los de Martiricos vencieron al Cádiz por 2-1 en el campo de la Federación Malagueña. Sin embargo, en esta ocasión el encuentro no se pudo decidir en los 90 minutos reglamentarios. Tampoco en los 30 suplementarios, por lo que hubo que requerir a los 11 metros. Por suerte, la fortuna sonrió a los boquerones, quienes obtuvieron el pase a la siguiente ronda tras imponerse 3-4 en la tanda de penaltis.

Este es el análisis que realizó, un poco ronco, Luis Bueno tras el pitido final y por supuesto festejar dicha clasificación: "Esperaba este guion de partido porque el rival presentó una propuesta contraria a la nuestra, no quería llevar la iniciativa. Es cierto que lo intentó pero nosotros con la presión alta y yendo a la verdad, como se dice en el fútbol, no le hemos permitido jugar nunca. Esperamos que con el paso de los minutos se fuesen desgastando y así ocurrió pero no fuimos capaces de conseguir el gol para abrir el marcador, a pesar de haber disfrutado de muchas ocasiones. Es cierto que en juego nos ha costado más, por eso lo hemos intentado a balón parado. Hemos tenido ocasiones para adelantarnos. Ellos sólo recuerdo una en el tiempo de añadido. Ninguna más de gol".

Sin embargo, el técnico jienense no vio peligrar en ningún momento el encuentro: "Hemos estado a un nivel muy bueno en cuanto a personalidad, iniciativa y capacidad de competir con personalidad. Eso es mucho más complejo porque tienes que hacer una toma de decisiones más difíciles a la hora de ser valiente, jugar, filtrar pases y circular en un campo de dimensiones reducidas, pero con un césped artificial muy bueno, ya que era nuevo". Además añadió: "La primera parte estuvimos excelentes".

Por supuesto, era inevitable consultarle si se ensayaron los lanzamientos desde el punto fatídico, ya que la eliminatoria era a partido único y hace menos de un mes ambos conjuntos firmaron las tablas en el encuentro liguero (2-2) que se disputó en el campo de la Federación. Por lo tanto, el empate a cero no chirría tanto. "Esperaba un partido así. Claro que hemos entrenado los penaltis, hasta en tres ocasiones porque cuando te enfrentas a un equipo que está igualado a todo contigo en la tabla esperas igualdad. Así que por eso lo hemos trabajado e incluso hemos visto todos los videos posibles del rival en el aspecto ofensivo y defensivo", confesó el técnico blanquiazul.

Ahora toca esperar para conocer al siguiente rival, el cual la campaña pasada fue el Celta de Vigo, precisamente fue quien terminó con la ilusión de los blanquiazules en el torneo del ko. Aunque eso no preocupa mucho de momento al cuerpo técnico de Martiricos: "No me importa tanto el rival, quiero centrarme en la liga que es lo importante. De hecho es lo que nos ha permitido tener este premio y ahora hemos conseguido otro con esta victoria. Si te digo la verdad no tengo ninguna prioridad. Aunque si toca un grande este equipo es capaz de plantarle cara y competirle. Sin embargo, lo que me importa es que este grupo sigue evolucionando, sigue estando junto y siga dejando el nombre del club lo más alto posible, porque el Málaga, a quien le guste o no, es un club de los grandes por todo: por cantera, por ciudad y, sobre todo, por los trabajadores que hay dentro". Gran mensaje el que dejó Luis Bueno para quien se quiera dar por aludido.