El calvario de Hicham no cesa: otra lesión muscular

La explosión de Hicham Boussefiane durante la 2019/20 hacía presagiar un nuevo éxito de la conexión entre Marruecos y el Málaga. El marroquí fue clave aquel curso, pieza determinante en desequilibrio y perfecto desatascador de segundas partes. Se avecinaba un jugador que, limando ciertos aspectos, podía ser importante en el vestuario.

El club ha informado este jueves de que Hicham se tuvo que retirar del entrenamiento este pasado miércoles por molestias. Hoy era sometido a una resonancia magnética que ha determinado que sufre una nueva "lesión muscular en su cuádriceps derecho" y que el futbolista queda "pendiente de evolución". Otra más. Otro frenazo cuando parecía que veía la luz al final de este tremendo túnel.

Hicham siempre ha sido un jugador proclive a lesionarse. Desde sus inicios en el juvenil del Málaga, ya eran constantes sus sobrecargas, precisamente en el cuádriceps. Es algo que no ha desaparecido en estos años pero con las que el marroquí ha sabido lidiar.

Fue tras aquel gran año cuando comenzaron los problemas de Hicham, que inició la pretemporada ya con problemas derivados del Covid. Se recuperó y reapareció ante el Castellón a mediados de septiembre pero en su primera carrera, corriendo al espacio tras un pase en largo, se rompía llevándose la mano al muslo izquierdo. Otra lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps, ésta de grado 2.

Reaparecía tres meses más tarde ante el Almería, tuvo minutos en el tramo final donde parecía dejar atrás las lesiones. Pocos días más tarde, nuevo partido ante el Coruxo en Copa del Rey. Era titular pero solo pudo disputar 34 minutos, lo que tardó en romperse de nuevo. Esta vez eran los isquiotibiales, aunque también en su zurda.

Hicham no volvería a tener minutos en toda la temporada. De hecho, en algo menos de un mes apuntaba a su regreso cuando sufría una nueva recaída y eran diagnosticados más problemas en la musculatura isquiotibial. Tuvo otro amago de volver en marzo, pero no sería hasta mediados de mayo, cinco meses después de su lesión en Coruxo, cuando reapareció en los entrenamientos. Ya por aquel entonces Pellicer le llevó a alguna convocatoria pero no tuvo minutos.

Llegó esta temporada, ya con José Alberto López a los mandos, y se esperaba la recuperación definitiva de Hicham. En el club confiaban en su vuelta y el propio técnico veía potencial en el marroquí para ser importante. Se le otorgaba ficha profesional –dejaba de ser sub 23– y se le esperaba en el césped. Tuvo minutos en pretemporada donde demostró que la verticalidad sigue intacta pero volvían a aparecer las molestias e intercalaba sesiones con sus compañeros, días de gimnasio o visitas al médico.

"No estamos preocupados, va dentro de su proceso. Decidimos hacerle un trabajo exigente fuera del grupo con Toni Tapia. Ha respondido bien a ese trabajo que le ha ayudado a aumentar su masa muscular y estar más fuerte", decía José Alberto hace unos pocos días, cuando veía que funcionaba el nuevo plan físico que se le había encargado al marroquí: "Ahora está entrando un poco con el grupo y empezamos a ver al Hicham que ya conocía por los videos que vi de él: un Hicham desequilibrante, con desborde, capaz de recorrer distancias a una velocidad importante. Todos deseamos que recupere ese nivel".

Pero no pudo ser, Hicham tendrá que volver a parar y comenzar de cero otra vez para reaparecer y ser ese futbolista que espera José Alberto. Su papel pretendía ser importante con solamente Jairo y Paulino como extremos naturales en plantilla, más las opciones de Antoñín y Brandon, así como la aparición abrumadora de Kevin. Hicham no solo tiene que regresar, sino también ganarse un sitio.