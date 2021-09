Los planes con Sekou, Chavarría e Hicham

El Málaga está afrontando este arranque de temporada sin algunos de sus futbolistas más determinantes. Al que más ganas hay de ver es a Sekou Gassama. El delantero sigue arrastrando problemas físicos y la premisa es clara: no se forzará. Algo similar pasa con Pablo Chavarría e Hicham. Cada uno con su dolencia y su proceso, pero con algo en común, y es que José Alberto no quiere que ninguno de ellos dé pasos en falso.

“Veremos, lo que tenemos claro es que no vamos a tomar ninguna decisión precipitada en su vuelta. Creo que está haciendo un trabajo muy exigente con Toni, el readaptador. Entrará al grupo y la competición cuando esté a un nivel muy bueno, con garantías para nuestras exigencias”, dijo acerca del delantero de Granollers, uno de los grandes fichajes del Málaga este pasado verano.

Pablo Chavarría sigue también con su particular odisea, pero ya ha dado pasos importantes. “Pablo va a ser el que marque su proceso de readaptación de aquí en adelante. No tenemos ninguna prisa con él, viene de una lesión dura y muy larga. Hay que estar ayudándole y en constante comunicación para ver qué pasos dar y no tirar por la borda todo el trabajo que lleva. Va muy bien pero hay que tener tranquilidad para los siguientes pasos darlos firmes. Hay muchos factores que influyen y nosotros no vamos a apurar a ningún jugador, como hicimos con Iván Calero, que está a muy buen nivel en el día a día", afirma el asturiano.

Sobre Hicham, trata de dar normalidad al asunto pero desvela que se exploran nuevos caminos:“No estamos preocupados, va dentro de su proceso. Decidimos hacerle un trabajo exigente fuera del grupo con Toni Tapia. Ha respondido bien a ese trabajo que le ha ayudado a aumentar su masa muscular y estar más fuerte. Ahora está entrando un poco con el grupo y empezamos a ver al Hicham que ya conocía por los videos que vi de él: un Hicham desequilibrante, con desborde, capaz de recorrer distancias a una velocidad importante. Todos deseamos a que recupere ese nivel”.

Por otro lado, Luis Muñoz sigue sin ejercitarse con el grupo debido al golpe que sufrió en el partido contra el Girona. Hoy, nueva sesión a las 10:30 en la Federación.