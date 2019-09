Según adelanta el diario El Mundo, una funcionaria de la Agencia Tributaria, Leonor Sánchez-Caballero, estafó entre febrero de 2015 y noviembre de 2016 a un total de 102 deportistas por valor de 6.281.078,86 euros, entre los que se encuentra el ex jugador del Málaga Javier Hernán Malagueño.

El argentino firmó por el Málaga en 2010 y tan solo disputó cinco partidos con la elástica blanquiazul en dos temporadas. Durante este periplo en LaLiga, el jugador habría sido estafado por un valor de 500.000 euros. Al parecer, la trama se apropiaba "de las devoluciones que les correspondían del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)", señalan en El Mundo.

La Fiscalía dicta un pena de 11 años de prisión por estafa, falsedad y aprovechamiento y uso de información privilegiada contra Leonor Sánchez-Caballero, que por aquel entonces era responsable de la Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios. Entre otros futbolistas perjudicados por esta trama se encuentra los ex del Real Madrid Nuri Sahin y Hamit Altintop, los ex del Atlético de Madrid Eduardo Salvio, Elías Mendes y Sinama Pongolle, o el ex del Valencia Aly Cissokho.