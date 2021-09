Manolo Gaspar: "¿La Ponferradina? El equipo estaba jodido"

Manolo Gaspar acabó muy cabreado el encuentro ante la Ponferradina. El Málaga CF fue superado por el cuadro leonés y dejó una imagen muy dispar a la de hace tan solo una semana ante el Girona en La Rosaleda. "Me cabree mucho", decía el director deportivo blanquiazul en los micrófonos de La Jugada de Málaga de Canal Sur: "Este Málaga tiene ya una identidad y no la pudimos ver allí. Pero también es mérito del rival. Entiendo que el aficionado normal no lleve un seguimiento de ese equipo y no sabe en qué momento estaba la Ponferradina. Nosotros sí, sabíamos que si no sacábamos el Málaga con esa identidad podíamos sufrir".

"Segunda es una categoría muy difícil, lo vemos todas las semanas. A todo el mundo le cuesta ganar", apunta Gaspar sobre la dureza de la competición, y recuerda: "Si el Málaga no está al 100%, es difícil competir. El Málaga y cualquiera. Por lo que sea, no estuvimos reconocibles con lo que veníamos haciendo. Y al final te pasan por encima".

Pero el paleño tiene plena confianza en la plantilla y cree que sí está a su nivel, el que ha mostrado intermitentemente, será difícil perder: "Yo confío mucho en este equipo porque los veo todos los días, creo en lo que veo y el trabajo de todo este cuerpo técnico y jugadores. Se va a equilibrar. En Almería, en condiciones normales, ese partido nos lo llevamos, teniendo en cuenta que nos duplica o triplica en fuerza salarial. Estando tú bien, es difícil perder partidos".

Gaspar también ve dos caras al Málaga como local y visitante, algo que se ha repetido en estas primeras jornadas, así como lanza un reto a los jugadores, espera reacción ante el Sporting de Gijón: "Tenemos que buscar el equilibrio entre lo que estamos viendo en casa y lo que en algunas ocasiones nos pasa fuera. Tengo ganas de ver cómo gestiona esto el equipo en Gijón, ante un equipo que trabaja bien y también tiene una identidad".

"El equipo estaba jodido", recuerda Manolo sobre los blanquiazules tras la derrota en El Toralín, algo que en parte le alivia: "Si no lo estuvieran, sí tendríamos un problema. Los vi jodidos, es un grupo muy comprometido. Los vi sufrir en el campo y después. Con eso nos tiene que servir para que en esta semana de trabajo se equilibre todo. En Gijón va a salir el Málaga a competir con todo". Al hilo de eso, ve capital la calidad humana que ha logrado aunar en la plantilla: "Es fundamental. La complicidad en el vestuario son puntos. Cuando hay afinidad y hay roces entre ellos se apoyan y ayudan. Una liga es larga y se necesitan a todos los jugadores. Creo que es fundamental generar el buen ambiente".