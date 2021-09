Luis Muñoz y Casas vuelven; Sekou enseña la patita

Vuelta a los entrenamientos para el Málaga CF con varias buenas noticias. La sesión, como será a lo largo de toda esta semana, tuvo lugar en las instalaciones de la Federación Malagueña de Fútbol, donde prepararán los de José Alberto López el partido ante el Sporting de Gijón de este próximo domingo.

Las noticias positivas llegan desde la enfermería. Tres de los tocados en la sesión del lunes se dejaron ver sobre el césped. Dos de ellos, Luis Muñoz e Ismael Casas, se integraron con normalidad a la dinámica del grupo y apuntan a estar disponibles de cara al envite ante el cuadro gijonés. La baja del capitán malagueño, a la postre, fue sensible en el último partido.

Además de Luis e Isma, también apareció junto a sus compañeros Sekou Gassama, aunque este no completó la sesión y sólo realizó una parte de la misma. En cualquier caso, son buenas noticias para el delantero hispano-senegalés, que asoma la patita y quema etapas para su vuelta. El ariete es uno de los jugadores que aún no se ha estrenado con la blanquiazul. Ante el Almería, en su primera y única convocatoria, no pudo saltar al césped al resentirse de estas molestias durante el calentamiento.

Por su parte, Pablo Chavarría estuvo en el gimnasio recibiendo tratamiento sobre su lesión en la última etapa de su recuperación. La jornada de entrenamiento estuvo marcada por el trabajo técnico-táctico con la pelota y la alta intensidad que mostraron los blanquiazules, seña de identidad que busca recuperar José Alberto tras el último traspié. Mañana a las 10:30, nueva sesión en la Federación.