La Senegal de N'Diaye quiere el trono de África

Senegal luchará este próximo viernes 19 de julio por el trono de África. La selección del malaguista Alfred N'Diaye venció ayer a Túnez en un exigente encuentro que se tuvo que decir en la prórroga y con un gol en propia del cuadro tunecino (1-0). Senegal tendrá la opción en El Cairo de levantar la Copa Africana de Naciones, título que jamás ha levantado –en 2002 también accedió a la final pero se lo arrebató Camerún en los penaltis–.

No disputó ni un minuto Alfred N'Diaye en estas semifinales. El malaguista acabó btras el único encuentro que ha jugado en esta competición, el último duelo de la fase de grupos ante Argelia (perdieron 0-1). Tuvo que salir sustituido y no pudo estar disponibles para los octavos de final, ante Uganda (0-1). Ante Benín, las molestias del africana habían remitido pero el seleccionador, Aliou Cissé, no vio conveniente su alineación ni usarle como recambio, algo que repitió ayer ante Túnez.

El duelo ante los tunecinos se tuvo que resolver en la prórroga, tras acabar los 90 minutos reglamentarios con el 0-0 inicial. Fue en el minuto 100 cuando un balón parado lateral provocó el error del central Dylan Bronn, que no veía el esférico y lo empujaba al interior del arco de su guardameta Hassen.

Sufrió Senegal pero estará en la final del torneo continental. Queda por ver el papel que pudiera tener Alfred N'Diaye este próximo viernes, aunque parece que el centro del campo es cosa de Saivet, Badou y Gueye, que han sido el trío de titulares en la medular senegalesa.