Ontiveros: "La decisión fue rápida; contacté con Jony para que me hablara del club"

Fue cuestión de horas. Con todo apalabrado, cerrado a falta de la firma, y rumbo a Málaga, el jugador cambió de parecer con la aparición de un Primera como el Osasuna. Dejó en la estacada al club, también a un malaguismo que le recordó con poco cariño en la fiesta de La Rosaleda, y ya es nuevo jugador del equipo rojillo y ya ha pisado el césped de El Sadar bajo la tutela de su nuevo club. Fue sobre el verde donde dejó sus primeras declaraciones.

"Al final lo que queríamos era jugar en Primera", decía en el inicio del vídeo que compartía en sus redes el Osasuna, dejando claras sus prioridades pese a cómo evolucionaron las negociaciones con el Málaga: "Esta oportunidad es buena, creo que va a ser importante para todos, para dar mi mejor versión". El marbellí reconoce que fue una "decisión muy rápida", tanto que no le dio tiempo a "hablar con nadie". Sí le dio tiempo a telefonear a Jony, otro futbolista que dejó un amargo recuerdo en la ciudad.

"He contactado con Jony, que estuvo aquí el año pasado. Me estuvo comentando de la ciudad, el equipo, que había buen vestuario... Solo me dio palabras buenas de toda la gente de aquí", expresaba Ontiveros sobre el asturiano. "Estoy con muchas ganas, ansioso por jugar y competir. En Huesca no tuve los minutos que yo quería", sentenciaba Javi, que jugará en la categoría reina del fútbol español.