El Málaga completó un grandísimo partido en esta cuadragésima primera jornada de LaLiga 1|2|3. El Albacete cayó en su feudo ante un conjunto blanquiazul muy compacto que tuvo varios nombres propios que la propia competición reconoció de diferentes maneras es tarde. Luis Hernández y Ontiveros fueron directos al "11 ideal" de la jornada, el marbellí además logró el golazo de la jornada y Munir el paradón.

La actuación del central junto a Pau Torres tuvo reconocimiento desde LaLiga 1|2|3. Fue un gran partido del gijonés, que parece haber recuperado su mejor nivel de la mano de Víctor Sánchez del Amo. Ontiveros se ganó un sitio en el once tras otra gran actuación y gracias a un golazo de escándalo para el 0-1. La de Munir, una atajada a quemarropa que evitó el empate del Albacete, también fue valorada como debía por la competición, aunque no llevó al 11 ideal.

Además, otros dos blanquiazules estuvieron entre los mejores de competición este jueves. Dani Pacheco y David Lombán se proclamaron campeones de El reto de puntería de LaLiga 1|2|3 tras derrotar en la final al Cádiz.

And the winner is... ¡¡#MálagaCF!! 🥇🤩¡@DavidLomban y @dani37pacheco ganan EL RETO de PUNTERÍA de #LaLiga123! 📺¡Mucha calidad de golpeo en esa Doble 'D'! ¡Campeones! 🏆🎉#Francotiradores🎯 pic.twitter.com/jOh2b4CPG8