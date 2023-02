El Málaga CF va ahora a por el Real Madrid en la Copa del Rey Juvenil (16:00)

Llegó el día soñado por los 26 componentes del Juvenil División de Honor del Málaga CF, señalado en rojo en el calendario desde hace tiempo por la importancia que puede tener en sus futuros futbolísticos. Este conjunto de "bestias", así los define su entrenador Luis Bueno, está a un paso de meterse en la Final Four de la Copa del Rey Juvenil, es decir, colarse entre las cuatro mejores canteras del país. Antes deberán vencer al Real Madrid en los cuartos de final del torneo del KO, una cita a partido único que tendrá lugar este miércoles 15 de febrero a partir de las 16:00 horas en el campo de césped natural de la Federación Malagueña. Resuelta la duda del terreno de juego, lo cual preocupa bastante al técnico blanco Álvaro Arbeloa, quien espera una "encerrona" en la Costa del Sol, toca dejar claro que este equipo no caminará solo a pesar de la hora de la cita y de ser un día laborable.

El míster Luis Bueno lo confirma: "Un ambiente que no hubiese imaginado nunca porque va a ser un sueño hecho realidad. Recibir a uno de los equipos más grande de España y del mundo, con 1.175 "guardaespaldas" de azul y blanco... imagínate. Con muchas ganas de afrontar el partido y con muchísima confianza y fuerza que nos van a dar desde la grada". El jienense destaca que esta afición tiene algo especial: "Sé que todo lo que digamos acerca de la dimensión del partido se queda corto. Ya estamos viendo las respuestas de los aficionados del Málaga, que siempre es de diez, y ahora con la cantera, también. Tenemos la mejor afición del mundo, no me sorprende para nada".

Los blanquiazules afrontarán su tercera eliminatoria del torneo copero y dicen que para ganar un torneo tan corto se debe vencer a los mejores y pasar por diferentes situaciones y si algo está dejando claro esta plantilla es que se repone a todos los golpes. Le tocó remontar la tanda de penaltis ante el Cádiz fuera de casa y vencer al Barcelona en la prorroga, también a domicilio, por eso medirse ahora al Real Madrid, vigente campeón, es otro premio. Así explica Álex Calvo cómo llega su equipo: "A nivel de equipo la verdad que con muchas ganas porque no todos los días se juega contra este rival. Al final, se compite contra equipos muy buenos pero nunca contra este tipo de cantera, y las ganas y la expectación del partido son muy diferentes a lo que jugamos habitualmente".

Precisamente, el extremo zurdo blanquiazul fue el responsable de lanzar y materializar el penalti que dio la clasificación a cuartos de final en la Ciudad Condal, así lo recuerda: "Estaba tranquilo, solo que tenía esa responsabilidad de que tenía que meterlo porque no íbamos a tener muchas más ocasiones. Al final, es un penalti en el que el portero se tira a un lado y si tu lo tiras a otro es gol, no tiene más historia, pero no me puse para nada nervioso y la sensación fue de, pues ya ves, imagínate. Me acordé de muchísima gente que no estaba en ese momento conmigo y la grada, el ambiente, toda la temporada trabajando, la gente que había hablado tanto y que, al final, se han quedado callados". Sin embargo, esta eliminatoria si tendrá el honor de poder competir bajo la atenta mirada de sus conocidos: "Viene bastante gente de mi familia y amigos que no pudieron viajar a Barcelona porque no está tan cerca, pero sí viene gente".

Natural de Córdoba, el capitán de este buque se considera malagueño de adopción: "Llevo aquí siete años y me considero malagueño y malaguista porque he estado aquí casi toda mi vida y sé lo que es esta afición y lo que puede llegar a dar, o sea que no me ha sorprendido para nada la venta de entradas". Eso sí, Luis Bueno avisa del rival que se presenta: "Es el reciente campeón y el único equipo que no ha perdido ningún partido, ni en liga, ni en Copa, ni en la Young League". Aunque el planteamiento es claro: "A nivel individual poco, lo único que puedo hacer es animar a mis chicos y que me vean que estoy centrado en el partido, pero todo lo van a hacer mis jugadores. El partido pasa, evidentemente, por no dejar al Madrid que esté cómodo y tener personalidad, siendo valientes". Su capitán confirma que no esperan a un equipo de galácticos, si no de trabajadores: "Ellos están en una cantera que es de las mejores del mundo. Obviamente, claro que creo que alguno de esos jugadores pueden llegar al fútbol profesional, pero no pienso que se crean estrellas ni nada, vendrán, harán su trabajo y ya está. Se medirán a otro que hará lo mismo".

Luis explica que lo que funciona es mejor no tocarlo: "Seguir la misma línea, al final lo mejor del grupo que tengo es su capacidad de trabajo en el día a día y lo bien que nos lo pasamos juntos. Nosotros nos relacionamos mucho y pasamos mucho tiempo juntos y creo que esa es la clave para seguir unidos. El partido ya está preparado, ya solamente queda una hora de descanso y venir a disputar el partido. Pero respecto a la preparación, destaco el disfrute del día a día y la capacidad que ellos tienen de relacionarse y de ser un grupo espectacular".

Sorprende la humildad del conjunto de Martiricos, teniendo en cuenta la ilusión y expectación que está levantando el duelo en la afición. Es más, para el 7 blanquiazul es una semana más de trabajo: "Tampoco fue una semana muy diferente, hemos estado trabajando lo que siempre hacemos. Nuestras acciones a balón parado, nuestras cosas y ya está. Un partido más importante y ya está, no se han hecho muchas más cosas. Se ha trabajado igual que siempre, ya que no solo trabajamos para este partido, sino que trabajamos para toda la temporada". Eso sí, confiesa que están "con muchas ganas de que llegue el partido, lo afrontarán con mucha pasión" y además firma que pueda terminar celebrando de nuevo el tanto de la victoria: "Puede ser, seguramente".

Si a partir de las 18:00 horas o más, si es necesario requerir de la prorroga o los penaltis, el Málaga vence estará cerca de jugar su tercera final del torneo: "Ha habido dos veces en las que el Málaga ha disputado la final, pero este grupo ya ha hecho historia eliminando al Barcelona y siendo capaces de traer al Madrid para que lo vea la afición y que se sientan orgullosos de la cantera malagueña". Eso sí, en caso de producirse el míster blanquiazul lo tiene claro: "Yo voy a prometer que el día siguiente no voy a faltar a trabajar, seguro. Al final, soy un afortunado por poder disfrutar de esta eliminatoria y todo lo que venga después. Tanto como pasando la eliminatoria o no pasándola, va a ser positivo porque voy a seguir compartiendo mi día a día con mis jugadores. Yo te prometo que si ganamos, vamos a disfrutar de la eliminatoria estando juntos y, si no la pasamos, pues le daremos la enhorabuena al rival, pero vamos a seguir disfrutando de este grupo al cien por cien" Algo que corrobora su capitán: "Mientras nos dejemos el alma en el campo, yo voy a estar orgulloso de mi equipo".