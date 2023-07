Luis Muñoz, despedida tardía del malaguismo

Luis Muñoz publicó un texto en sus redes sociales despidiéndose del malaguismo. El que fuera capitán del Málaga, recién firmado por el Cartagena, había mantenido un largo silencio. "Queridos malaguistas, no sé ni por dónde empezar. Como todos sabéis, soy de Málaga y malaguista, y ni en mis peores sueños pensé que llegaría el momento en que tendría que despedirme de vosotros y sin embargo, aquí me encuentro ahora. Me voy triste, con un mal sabor de boca. Ha sido un año muy complicado tanto en lo individual como en lo colectivo, pero que quede claro que siempre me he dejado la piel por este club y lo volvería a hacer mil y una vez más", comenzó.

"Inicio un nuevo camino en mi carrera, en estos momentos tengo muchas sensaciones y recuerdos en mi cabeza. Llegué al club de mi vida, en mi tierra y sintiéndome en casa con tan solo 12 años, haciendo realidad toda la ilusión que tiene un niño de Málaga y jugando en 1ª División antes de tener que despedirme a mis 26", prosiguió.

"Afición, he sentido vuestro cariño dentro y fura del terreno de juego y os estaré eternamente agradecido. Siempre os llevaré en mi corazón malaguistas. Agradecer también a todos los compañeros con los que he compartido vestuario, por haber hecho que me lleve grandes momentos. Me siento afortunado de haber conocido a magníficas personas, las cuales tendré a mi lado para toda la vida. Por último no quiero olvidarme de todos los empleados del Málaga CF, han sido como mi familia todos estos años. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Viva el Málaga CF!", cerró.

Primeras palabras

Luis había hablado sin tocar el tema del Málaga en su presentación en Cartagena: "Tuve una lesión de cruzado cuando venía jugando todo, con números y estadísticas muy buenas", afirmaba cuando se le preguntaba por qué no había llegado a Primera, como el director deportivo decía que valía: "Cuando te rompes el cruzado son seis o siete meses sin competir y hay que coger el ritmo de nuevo. El año pasado empecé a cogerlo, jugué 30 partidos, no seguidos, pero ya los tuve. Ahora es cuando mejor me encuentro física y mentalmente. Vengo aquí para aportar mi granito de arena. Vengo porque nos conocemos desde hace varios años, ellos siguen mi trayectoria desde hace tiempo y desde el primer momento que hablamos el feeling fue como en años anteriores. Es un club muy campechano y humilde. La presión tenemos que ponérnosla nosotros mismos, de mejorar en los entrenos y los partidos".